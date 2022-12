Uvedba zakona, ki predvideva videonadzor državljanov

Nevladne organizacije v Srbiji so že ob prvem poskusu uvedbe zakona septembra lani opozarjale, da ogroža pravico do zasebnosti in svobodo gibanja

Prejšnji predlog zakona so po pojasnilu notranjega ministra Aleksandra Vulina umaknili na prošnjo predsednika Aleksandra Vučića. Vučić je takrat pojasnil, da so to storili, ker tako pomembnega zakona niso želeli sprejemati šest mesecev pred volitvami, in da ni točno vedel, kaj piše v zakonu.

Srbske oblasti na dnevni red ponovno vračajo zakon o policiji, ki predvideva uvedbo sistema videonadzora za samodejno prepoznavanje obrazov, piše spletni portal Radia Svobodna Evropa (RSE). Nevladne organizacije so že ob prvem poskusu uvedbe zakona septembra lani opozarjale, da ogroža pravico do zasebnosti in svobodo gibanja.

Novi predlog zakona, ki ga je srbsko ministrstvo za notranje zadeve objavilo na svoji spletni strani, predvideva prepoznavanje ljudi na osnovi biometričnih značilnosti obrazov in obdelave podatkov. Tak način nadzora bo po mnenju nevladnih organizacij ogrozil pravico državljanov do zasebnosti.

Javna razprava o predlogu zakona bo mogoča med 21. in 27 decembrom, nato pa ga bodo napotili na vlado in v skupščino.

"V novem predlogu so skoraj vse problematične odredbe, ki smo jih identificirali že prejšnje leto," je za RSE dejal Bojan Elek iz nevladnega Beograjskega centra za varnostno politiko (BCBP).

Čeprav je uporaba sistema omejena na preganjanje storilcev kaznivih dejanj, civilnodružbene organizacije opozarjajo na široke možnosti zlorab. "Enostavno ne bomo imeli načina, da vemo, ali sistem zlorabljajo, niti da učinkovito nadzorujemo uporabo teh pooblastil," je za RSE dejal Elek.

Poudaril je, da v novem predlogu zakona sicer ni več "samodejne biometrične obdelave podatkov", ki bi bila po novem predlogu mogoča le ob dovoljenju sodišča, vendar pa ministrstvo ni dokazalo potrebe po tako invazivnem pooblastilu.

Del strokovne javnosti je v preteklosti opozarjal, da bi oblast lahko zlorabljala kamere tudi za nadzor ljudi, ki niso storilci kaznivih dejanj, ampak nasprotniki oblasti, novinarji, kritiki in drugi.

Novi predlog zakona daje tudi pooblastila policiji, da brez sodnega naloga vstopa v stanovanja in druge prostore. Takšna odredba je po mnenju predstavnikov civilne družbe protiustavna, saj ustava zagotavlja nedotakljivost stanovanja, ob nekaterih izjemah. "Tu so te izjeme razširjene in policija lahko na podlagi suma brez naloga sodišča vstopa v stanovanja ljudi," je izpostavil Elek.

Nadzor na ulicah bi omogočale varnostne kamere kitajske družbe Huawei, ki jih je srbsko ministrstvo za notranje zadeve v sklopu projekta Varno mesto kupilo že leta 2019. Projekt predvideva več kot tisoč kamer na 800 lokacijah v prestolnici, nekatere od njih pa so že namestili.

Sistem prepoznavanja obrazov po zagotovilih ministrstva za notranje zadeve še ne deluje, vse podatke, ki so povezani s Huaweijem, pa so označili za tajne.

Prejšnji predlog zakona so po pojasnilu notranjega ministra Aleksandra Vulina umaknili na prošnjo predsednika Aleksandra Vučića. Vučić je takrat pojasnil, da so to storili, ker tako pomembnega zakona niso želeli sprejemati šest mesecev pred volitvami, in da ni točno vedel, kaj piše v zakonu.