Umrl avtor glasbe za serijo Twin Peaks

Ameriški skladatelj Angelo Badalamenti je umrl v 86. letu starosti

Angelo Badalamenti je bil najbolj znan po ustvarjanju glasbe za filme režiserja Davida Lyncha, kot sta denimo Modri žamet in Mullholland Drive.

V 86. letu starosti je umrl ameriški skladatelj Angelo Badalamenti, ki je bil najbolj znan po ustvarjanju glasbe za filme režiserja Davida Lyncha, kot sta denimo Modri žamet in Mullholland Drive. Je tudi avtor glasbe za serijo Twin Peaks, za kar je prejel grammyja.

Za skladbo Falling, ki jo je odpela Julee Cruise v seriji Twin Peaks, je prejel nagrado grammy za najboljšo pop instrumentalno izvedbo.

Badalamenti, ki je z Lynchem sodeloval še pri filmih Divji v srcu, Izgubljena cesta in Resnična zgodba, je pisal tudi glasbo za filme, kot so Nočna mora v Ulici brestov 3 v režiji Chucka Russella in Družinske božične počitnice, ki ga je režiral Jeremiah S. Chechik.

Sodeloval je tudi s številnimi znanimi glasbeniki, od Nine Simone in Shirley Bassey do Davida Bowieja, Paula McCartneyja in Lize Minnelli, piše filmska revija Deadline.

Prejel je tudi nagrado za življenjsko delo World Soundtrack Awards in nagrado Henry Mancini, ki jo podeljuje Ameriško združenje skladateljev, avtorjev in založnikov, piše nemška tiskovna agencija dpa.

