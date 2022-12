Janković za podžupana imenoval ministra iz Janševe vlade

V ekipo podžupanov ljubljanskega župana Zorana Jankovića prihaja minister za javno upravo v času prejšnje vlade Boštjan Koritnik

Boštjan Koritnik bo del ožje ekipe ljubljanskega župana

© Twitter

V ekipo podžupanov ljubljanskega župana Zorana Jankovića prihaja minister za javno upravo v času prejšnje vlade Boštjan Koritnik. Janković je na današnji novinarski konferenci povedal, da bo najprej dobil področji šolstva in digitalizacije. Dosedanja Jankovićeva ekipa sicer večinoma ostaja. Izjema je Janez Koželj, nejasna je usoda Dejana Crneka.

Da bi se Koritnik utegnil pridružiti vodstveni ekipi novega starega ljubljanskega župana, so že pred lokalnimi volitvami pisali nekateri mediji. Danes je Janković novinarjem to potrdil.

Ob tem je ponovil, da je bil Koritnik, ki je naloge ministra za javno upravo opravljal v kvoti nekdanje SMC oziroma pozneje stranke Konkretno, zelo dober minister, s katerim so na občini zelo dobro sodelovali in ki je bil do Ljubljane ter drugih občin korekten.

Glede končnega nabora področij, ki jih bo Koritnik pokrival, se župan s sodelavci še ni odločil, je pa, "da se ogreje", dobil polji šolstva in digitalizacije.

Koritnik je povedal, da je bil, ko se je ideja o njegovem prihodu v vodstvo Mestne občine Ljubljana prvič pojavila, počaščen nad vabilom v ekipo, ki ima po njegovih besedah izjemne rezultate. Zanj je tako imenovanje čast in priložnost.

Glede svojih prioritet na področjih, ki sta mu bili za zdaj dodeljeni, je povedal, da bo najprej analiziral stanje, nato pa sprejel načrte. Ne želi namreč "pametovati o zadevah, s katerimi ni podrobno seznanjen". Je pa vseeno ocenil, da je področje šolstva v glavnem mestu zelo dobro urejeno.

Na vprašanje, kaj se mu v Ljubljani zdi najmanj in kaj najbolj urejeno, je odgovoril, da se mu najbolj urejeni zdijo komunikacijski kanali, prek katerih lahko informacije o tem, kar je slabo urejeno, od občanov pridejo do župana in širšega vodstva. Takšnih mehanizmov v drugih občinah ne vidi veliko.

Najmanj urejena se mu medtem zdi možnost parkiranja v nekaterih delih prestolnice.

Janković je na to odvrnil, da Ljubljana preprosto ni v stanju vsem avtomobilom, ki so bodisi last Ljubljančanov ali pridejo dnevno v prestolnico, zagotoviti parkirišč. Najbolj učinkovito bi bilo tako avtomobile spraviti na parkirišča P+R in pod zemljo. Spomnil je, da je občina že pred 10 leti stanovalcem sosesk ponudila zemljišča in pomoč pri gradnji garaž, a zanimanja ni bilo, saj je bila za stanovalce ocenjena vrednost gradnje parkirnega mesta previsoka.

Janković bo na naslednjih rednih novinarskih konferencah predstavil ostalo podžupansko ekipo. Je pa danes razkril, da v njej ostajata njegova dolgoletna najbližja sodelavca Aleš Čerin in Tjaša Ficko. Čerin, ki sicer Jankovića v odsotnosti tudi nadomešča, bo zdaj med drugim zadolžen za usklajevanja z vsemi listami v mestnem svetu.

Se pa poslavlja dolgoletni podžupan ter prvi mestni arhitekt in urbanist Janez Koželj. Ta se je za predajo poslov dogovoril z mlajšim in večkrat nagrajenim arhitektom Rokom Žnidaršičem. Po Jankovićevih besedah se bosta Koželj in Žnidaršič dogovorila glede primopredaje, bo pa županu zelo žal, saj sta se s Koželjem resnično dobro ujela.

Glede podžupana iz vrst Gibanja Svoboda, s katerim naj bi Jankovićeva lista sodelovala v mestnem svetu, je medtem župan dejal, da "počakajmo".

Usoda dosedanjega podžupana Dejana Crneka bo medtem po Jankovićevih besedah odvisna od vnovičnega glasovanja o predsedniku državnega sveta prihodnji teden. Drugi dom slovenskega parlamenta namreč v prvem poskusu ni dobil novega predsednika, Crnek pa bi v drugem poskusu še vedno lahko bil kandidat. Čeprav bi Janković rad videl, da Crnek ostane v mestni upravi, bi bil po njegovi oceni tudi odličen predsednik DS.

Je pa ljubljanski župan po ponedeljkovi prvi seji mestnega sveta, kjer njegova lista prvič v času njegovega županovanja nima absolutne večine, povedal, da imajo do konca leta vsi mestni svetniki čas, da se vpišejo v odbore in komisije, ki jih je skupaj 19, potem pa bo opravljen izračun glede predsedniških ter podpredsedniških mest.

Januarja bo nato na seji mestnega sveta sledila potrditev članstva odborov, februarja pa bo prva vsebinska seja.