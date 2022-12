Golob / »Niti za sekundo me ne skrbi, da bi bila ob tem ogrožena stabilnost vlade«

Premier se je skopo odzval na posledice odstopa ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar

Robert Golob / Tatjana Bobnar

© Borut Krajnc

Premier Robert Golob je v današnjem skopem odzivu po odstopu ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar zatrdil, da ga niti za sekundo ne skrbi, da bi bila stabilnost koalicije ali vlade ob tem kakorkoli ogrožena. O temah, ki se tičejo notranje politike, bo sicer več spregovoril v sredo na redni seji DZ, je še napovedal novinarjem v Strasbourgu.

S sporočilom, da ga za stabilnost vladne koalicije ne skrbi, želi Golob, kot je dejal, pomiriti ljudi, ki so jim v supervolilnem letu že večkrat izkazali podporo. To po njegovih besedah "izkazujejo tudi v teh dneh, ko se pripravljamo na to, da bomo jutri v parlamentu zadevo tudi uradno zaključili", je še dodal Golob na vprašanja o razmerah v vladni koaliciji po odstopu Bobnarjeve.

Ministrica za notranje zadeve Bobnar je predsedniku vlade Golobu v petek poslala odstopno izjavo. Kot je pojasnila, to funkcijo zapušča, ker si ne more postaviti svoje ekipe. Njena predloga imenovanja Boštjana Lindava za generalnega direktorja policije s polnim mandatom in Slavka Koroša za direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge s polnim mandatom namreč nista šla skozi vladno sito, tako oba ostajata vršilca dolžnosti. Bobnarjeva to razume kot politični pritisk na policijo, obenem je razkrila, da naj bi ji Golob ponujal možnost povrnitve zaupanja z odpustitvijo določene osebe iz policije.

"Pravilno je, da najprej govorim tam in jaz se bom tega držal, tako pri zunanji politiki kot pri notranji politiki, ker je to temelj demokracije in s tem izkazujem spoštovanje do demokracije."



Robert Golob,

predsednik vlade RS

Golob je nasprotno menil, da pritiskov ni bilo, njen odstop pa je zaradi izgube zaupanja sprejel in ga že tudi poslal v DZ.

V današnji izjavi slovenskim novinarjem po nagovoru v Evropskem parlamentu v Strasbourgu je bil skop z odgovori na vprašanja o dogajanju na domačem političnem parketu. Večkrat je poudaril, da bo o teh temah spregovoril v slovenskem parlamentu, kjer jim je tudi mesto. Tako bo pojasnila najprej podal poslancem, in sicer v sredo, ko se bo DZ na rednem plenarnem zasedanju seznanil z odstopom Bobnarjeve, je napovedal premier.

"Pravilno je, da najprej govorim tam in jaz se bom tega držal, tako pri zunanji politiki kot pri notranji politiki, ker je to temelj demokracije in s tem izkazujem spoštovanje do demokracije," je še dejal Golob. Pričakovati pa je, da bo nato tudi odgovarjal na novinarska vprašanja.