Prihodnost bo feministična, ali pa je ne bo!

© Tijana Todorović

Na Novi pošti v sezoni 2022/2023 poteka proces, ki raziskuje seksualni užitek kot osnovno spolno pravico v okviru človekovih pravic. Ustvarjalke raziskujejo teme, kot so boleči spolni odnosi in vaginizem, soglasje, seksualni užitek žensk s hendikepom, alternativne seksualne prakse ter zgodovina spolne vzgoje v Jugoslaviji. Nastal bo niz predavanj-performansov, ki se bodo oktobra 2023 povezali in razvili v celodnevni dogodek.

V četrtek, 15. decembra ob 19.00 bo premiera dela v nastajanju Spolna vzgoja II: Diagnoza + Consentire v režiji Tjaše Črnigoj. Kaj ženske potrebujejo, da jim je v spolnosti prijetno in lepo, in kaj si želijo? In kako neoliberalne kapitalistične strukture v svojem patriarhalnem jedru temu nasprotujejo? To sta vprašanji, ki povezujeta prvi dve v nizu predavanj-performansov.

V Diagnozi se ustvarjalke lotevajo vaginizma in bolečih spolnih odnosov, ki jih po nekaterih raziskavah izkuša tudi do 40 odstotkov žensk. Desetletja po seksualni revoluciji (hetero)spolni odnos za večino pomeni vaginalno penetracijo. Ob tem pa številne ženske trpijo bolečine in pri nekaterih je penetracija popolnoma onemogočena. Vaginizem in boleči spolni odnosi so povezani z zakrčenostjo mišic medeničnega dna. Kako družbene silnice napenjajo mišice medeničnega dna pri ženskah in ali je tu sploh kaj prostora za užitek?

S predavanjem-performansom Consentire se ustvarjalke podajajo na območje seksualnega soglasja, o katerem najpogosteje govorimo predvsem v povezavi z njegovo odsotnostjo in posilstvom. V zvezi s tem primanjkuje spolne vzgoje, ki bi šla onkraj tega ter konkretno in telesno razmišljala, kakšne so seksualne prakse, ki se gibljejo v območju soglasja. Pogosto so namreč polne nesporazumov, dvomov in preizpraševanja o (lastnih) mejah ter odražajo razmerja moči v družbi in (ne)avtonomnost žensk pri uveljavljanju spolnih pravic v seksu, ki je soglasen.

V petek, 16. decembra ob 20.30 bo sledila okrogla miza z naslovom Nasilje, ki je spolno zaznamovano, na kateri bodo sodelovale: Sara Afzali, Katja Čičigoj, Tjaša Črnigoj, Šejla Kamerić, Darja Zaviršek. Moderatorka: Alja Lobnik.

Feministična politizacija nasilja opozarja na družbene in kulturne mehanizme, ki nasilje proizvajajo, in sporoča, da je nasilje oblasti rasno, razredno, spolno determinirano. Nasilje zanemarjanja, ki so ga deležne določene marginalne skupnosti, slednje eliminira tako, da se ne sankcionira nasilja nad njimi ali se jim preprosto ne pomaga. Na okrogli mizi bodo temo nasilja na široko razprli in se dotaknili nevralgičnih točk sodobne družbe: pravice do splava in nezaželene nosečnosti kot nasilja, femicida, skrbi kot nasilja, vprašanj, katera življenja štejejo in katera ne, katera smrt je objokovana in katera ne in kdaj je nasilje lahko taktika emancipacije.