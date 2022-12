NAJBOLJ BRANO 2022 / Prvi ministrski kandidat, ki je razkril svojo istospolno usmerjenost

Tudi Slovenija je letos dobila prvega ministra, ki je odkrito gej

Simon Maljevac iz Levice je bil najprej kandidat za ministra za delo, nato je na istem ministrstvu prevzel funkcijo državnega sekretarja, zdaj pa naj bi vodil ministrstvo za solidarno prihodnost

© Uroš Abram

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 20. številki objavljen članek Jureta Trampuša o tem, da naj bi Slovenija dobila prvega ministra, ki ne skriva istospolne usmerjenosti.

"Simon Maljevac je v Sloveniji prvi ministrski kandidat, ki ne skriva istospolne usmerjenosti. Takšna razkritja so v tujini nekaj vsakdanjega. Xavier Bette je že dva mandata predsednik luksemburške vlade in je poročen z moškim. Spolna usmerjenost ne govori o tem, ali je človek dober ali slab, ne govori o tem, ali bo dober ali slab politik, a imenovanje geja na položaj ministra za delo, družino in socialne zadeve bi v Sloveniji pomenilo velik korak. Dejstvo, da bo Maljevac minister, ki bo odgovoren tudi za družinsko politiko, ni provokacija, prav tako bi lahko bil minister za obrambo ali šolstvo. Odhajajoči minister za delo Janez Cigler Kralj je recimo katoliški skavt in ustanovitelj katoliškega Zavoda Iskreni.net, pa so o njegovem delu bolj govorila dejanja kot okolje, iz katerega izvira. Bil je slab minister, ne glede na to, ali je veren človek ali ateist," je v članku med drugim zapisal Trampuš. Maljevac je nato postal državnio sekretar na ministrstvu za delo, zdaj pa bo prevzel vodenje ministrstva za solidarno prihodnost.

