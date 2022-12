Nataša Pirc Musar / »Sreča je bila vedno na naši strani, ko smo bili enotni«

Poslanica predsednice republike ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Predsednica republike Nataša Pirc Musar

© Uroš Abram

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, spomnila na pogum in enotnost državljanov, ki so leta 1990 glasovali za samostojno Slovenijo, ter tedanjega vodstva. "Sreča je bila vedno na naši strani, ko smo bili enotni," je zapisala in poudarila pomen medsebojnega spoštovanja.

Kot je zapisala v poslanici, je na plebiscitu leta 1990 kot mlado dekle obkrožila "da". "Da za samostojno Slovenijo, za državo, ki je hrabro in z državljanskim pogumom stopila na pot negotovosti. Bili smo enotni in vedeli smo, da je v skupnosti moč za uresničevanje nacionalnih interesov in spopadanje z izzivi," je poudarila.

Kot nova predsednica tudi sama stopa na novo pot previdno, a s prijetnim vznemirjenjem in državljanskim pogumom. "Ker vem, da sreča pomaga pogumnim," je dodala.

"Hrabri ste bili vi, državljanke in državljani, ki ste decembra 1990 obkrožili da, hrabro je bilo tedanje vodstvo, in bili smo enotni. In sreča je bila vedno na naši strani, ko smo bili enotni," je še poudarila.

Kot je dodala, smo bili enotni v zavedanju, da imamo novo državo. "Ki jo imamo in moramo imeti radi in jo moramo braniti. Braniti njeno demokracijo, njeno pravno državo, človekove pravice, njene podsisteme, njene ranljive državljanke in državljane," je zapisala predsednica republike.

"Predvsem pa moramo spoštovati drug drugega. Veliko smo dosegli kot skupnost. In velike izzive sodobnega časa lahko premagamo le kot skupnost. S solidarnostjo, prijaznostjo in dobrotljivostjo," je poudarila.

Zagotovila je še, da si bo kot predsednica prizadevala, da bo naša država prijazen dom za vse, državljanov pa je ob prazniku čestitala z željo, "da nas njegovo sporočilo vodi na pot lepe in pravične prihodnosti".