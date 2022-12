Filmski ustvarjalci / Slovenski film potrebuje ustrezna finančna sredstva

Sprejem za predstavnike Slovenskega filmskega centra in ustvarjalce nagrajenih filmov

Kratki film Urške Djukić Babičino seksualno življenje je letos prejel nagrado Evropske filmske akademije

© Sebastian Gabsch, EFA

Ministrstvo za kulturo je danes pripravilo sprejem za predstavnike Slovenskega filmskega centra in ustvarjalce nagrajenih filmov Babičino seksualno življenje in Telesce. Filmski ustvarjalci so za STA opozorili na prepotrebno povečanje sredstev za slovenski film. Po besedah ministrice za kulturo Aste Vrečko so že storjeni prvi koraki v to smer.

Zgoraj omenjena filma sta nedavno prejela Evropski filmski nagradi. Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić je nagrado prejelo v kategoriji najboljši kratki film, slovenska manjšinska koprodukcija Telesce pa nagrado Mednarodnega združenja filmskih kritikov za evropsko odkritje.

Režiserka Urška Djukić je v izjavi za STA izrazila željo po ustrezni ureditvi financiranja slovenskega filma, kar bi po njenih besedah posledično prineslo, da bodo slovenski filmski ustvarjalci še uspešnejši, sami dosežki pa ne izjema, ampak stalnica, saj "imamo zelo talentirane avtorje in posebne univerzalne zgodbe", ki pa potrebujejo ustrezno podporo.

"Morda se Slovenci ne zavedamo čisto dobro, koliko je ta medij vseobsežen in kako veliko ljudi lahko doseže ter koliko je pomemben kot kultura in kot umetnost ter industrija, ki ustvarja veliko delovnih mest," je še povedala Urška Djukić.

Po besedah filmskega producenta Danijela Hočevarja, ki je tudi član Evropske filmske akademije, so nagrade, ki jih slovenski filmi prejemajo predvsem v tujini, dokaz dobrega dela in kakovosti. Tudi on je menil, da bi bilo modro investirati več sredstev v ustvarjalnost slovenskih avtorjev, režiserjev, filmarjev in producentov.

Po njegovih besedah se vse modre države v Evropi zavedajo pomena avdiovizualne kulture, ustvarjalnosti, filmskih dosežkov svojih ustvarjalcev, to pa bi moralo še toliko bolj veljati za manjše države, kot je Slovenija, in kjer filmi sami nimajo možnosti pridobiti zadostnih sredstev na samem trgu, celo najuspešnejši slovenski filmi ne.

Direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je ocenila, da je bil film v Sloveniji vrsto let zanemarjen, a se kljub vsemu v zadnjih letih potrjuje, da ima Slovenija izjemne talente in kreativne ekipe. Največje uspehe slovenski film žanje prav s kratkimi filmi, kjer je potreben predvsem talent. To pa hkrati predstavlja tudi izzive za prihodnost.

Za celovečerne filme je namreč potrebno precej več denarja, saj celovečerni film ni odvisen samo od kreativne ekipe in ustvarjalcev in njihovega talenta, ampak v veliki meri tudi od financiranja. Navedla je nekaj podatkov: Film, ki je dobil glavno evropsko nagrado za najboljši celovečerni film švedskega režiserja Rubena Östlunda je stal 12 milijonov evrov, film, ki je prejel najboljšo evropsko nagrado za žensko vlogo, avstrijski film Korzet, osem milijonov evrov, povprečno sofinanciranje slovenskega filma pa je v najboljšem primeru 500.000 evrov.

"Da bomo prebili meje s celovečerno formo, bomo morali pogumno zagotoviti konkretno povečano količino sredstev," je še dejala in dodala, da so v Sloveniji talenti, znanje, "v tem trenutku generacija predvsem mladih avtorjev, ki sodijo v sam evropski vrh".

Ministrica Asta Vrečko je v izjavi za STA napovedala boljše pogoje za slovenskih film, "takšne, kot si jih slovenski film tudi zasluži". Spomnila je, da je v proračunu za leto 2023 za 3,5 milijona evrov več sredstev za produkcijo slovenskega filma.

Prav tako so na ministrstvu za kulturo ustanovili delovno skupino za slovenski film, v kateri so filmski strokovnjaki, ustvarjalci in sodelavci ministrstva za kulturo, ki si bodo prizadevali za potrebno spremembo zakonodaje in tudi morda kakšne druge institucionalne spremembe, ki bi omogočale lažje delovanje filma ter celostno naslovitev težav filmskega sektorja.

Evropski filmski nagradi po besedah ministrice sicer kažeta, da je slovenski film v zelo dobri kondiciji, tudi ostale nagrade za slovenski film in njihovo predvajanje pa nekaj, na kar "smo lahko zelo ponosni". Ob tem je prebivalce in prebivalke Slovenije pozvala, naj se le odpravijo v kinematografe na ogled slovenski filmov in jih podprejo tudi na tak način.