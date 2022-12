Fajon / »Slovenija podpira pravice afganistanskih žensk«

Odkar so se avgusta lani na oblast v Afganistanu vrnili talibani, ženske počasi izrinjajo iz javnega življenja in državnih služb

© Sebastian Rich / UN / Flickr

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je na Twitterju zapisala, da Slovenija podpira pravice afganistanskih žensk. Kot je dejala, se pridružuje pozivu Združenih narodov po odpravi politike omejevanja pravic žensk in deklet v Afganistanu, in dodala, da Slovenija v ta namen nudi tudi razvojno pomoč.

Ministrica je poudarila še, da slovenska podpora ni le politična, saj je Slovenija namenila sredstva za opremo dekliške osnovne šole in poklicnega učnega centra za ženske v provinci Herat, izobraževali pa so tudi visokošolske profesorje s področja digitalizacije.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk se je odzval na sobotno odločitev talibanov, da ženskam v državi prepovejo delo v nevladnih organizacijah. Afganistanske oblasti morajo nemudoma odpraviti politiko, usmerjeno k omejevanju pravic žensk, je poudaril.

Več tujih nevladnih organizacij je zaradi odločitve talibanov že napovedalo prekinitev dela v državi.

ZN od talibanov zahtevajo pojasnilo za odlok, ki "ženske sistematično izključuje iz vseh vidikov javnega in političnega življenja in ogroža prizadevanja za smiseln mir ali stabilnost v državi".

Odkar so se avgusta lani na oblast v Afganistanu vrnili talibani, ženske počasi izrinjajo iz javnega življenja in državnih služb. Postavili so jim stroge omejitve in jih vse bolj zapirajo v njihove domove. Ne smejo potovati brez moškega sorodnika, v javnosti se morajo pokrivati, prepovedano jim je obiskovati parke, telovadnice in javna kopališča. Minuli teden so ženskam prepovedali tudi univerzitetno izobraževanje, pred tem pa so že ukinili srednješolsko izobraževanje za dekleta.