Hommage delu in življenju Pie in Pina Mlakar

Plesnem teatru Ljubljana bo danes, 28. decembra ob 20.00 premiera plesno-gledališke predstave Stopi iz moje sence PI314

© Drago Videmšek

V Plesnem teatru Ljubljana bo danes, 28. decembra ob 20.00 premiera plesno-gledališke predstave Stopi iz moje sence PI314. Predstava v režiji Nede R. Bric ter izvedbi plesalcev Nastje Bremec Rynia in Michala Rynie iz MN Dance Company, je hommage delu in življenju Pie in Pina Mlakar. Osrednji motiv predstave je jadrnica, s katero sta zakonca Mlakar jadrala do pozne starosti.

Pia in Pino Mlakar sta do pozne starosti jadrala in se predajala silam narave. Navdih za svoje delo sta črpala iz svojih jadralnih potovanj. Jadrnica Galeb tako postane simbol ljubezni do plesa in narave ter uteleša zgodbo njunega ustvarjanja. Plesalca, ki sta par tako v zasebnem kot profesionalnem življenju, bosta skozi zgodbo Pie in Pina tematizirala zlitje individualnosti dveh umetnikov, ki na trenutke postaneta senci drug drugega, istočasno pa se temu zlitju upirata in zarisujeta meje lastnega jaza, so ob predstavi zapisali v PTL.

Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia sta se po izobraževanju na akademiji Codarts Rotterdam Dance Academy na Nizozemskem in sodelovanju z nekaterimi najvidnejšimi nizozemskimi plesnimi ustvarjalci odločila, da bosta delovala na obrobju slovenskega kulturnega prostora. Svojo ustvarjalno pot sta začrtala v sodobnem plesu. Njuna plesna akademija MN Dance Company v Novi Gorici svoja dela predstavlja na odrih doma in v tujini.

Pino Mlakar (1907-2006) je z ženo Pio Mlakar (1910-2000) utemeljil strokovno baletno šolanje v Sloveniji. Spoznala sta se leta 1927 na Koreografskem inštitutu Rudolfa Labana v Hamburgu. Pia, rojena Maria Luiza Pia Beatrice Scholz, in Pino sta neločljivo delovala 73 let, skupaj sta koreografirala 50 baletov in postala legendi slovenskega baleta doma in v tujini. Bila sta solista, umetniški vodji, koreografa in pedagoga.