Ameriško vrhovno sodišče podaljšalo omejitve priseljevanja

Omejitve so bile uvedene pod vodstvom takratnega predsednika Donalda Trumpa na začetku pandemije

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je v torek dejala, da bo vlada predsednika Joeja Bidna upoštevala odredbo in se pripravila na končno presojo sodišča.

© Cameron Smith / Flickr

Ameriško vrhovno sodišče je v torek odločilo, da za nedoločen čas ohrani omejitve priseljevanja iz začetnega obdobja pandemije covida-19, kar pomeni, da bo moralo več tisoč prosilcev za azil v ZDA do končne odločitve sodišča čakati na rešitev svojih vlog na mehiški strani meje. Sodišče bo o tej politiki predvidoma odločalo februarja.

Omejitve so bile uvedene pod vodstvom takratnega predsednika Donalda Trumpa na začetku pandemije. V skladu z omejitvami so uradniki iz ZDA izgnali okrog 2,5 milijona prosilcev za azil in zavrnili večino ljudi, ki so zaprosili za azil na meji.

Zagovorniki pravic migrantov so vložili tožbo za ukinitev te politike, češ da je v nasprotju z ameriškimi in mednarodnimi obveznostmi do ljudi, ki bežijo v ZDA. Prav tako so trdili, da je politika zastarela, saj da je pandemija praktično končana.

"Globoko smo razočarani zaradi vseh obupanih prosilcev za azil, ki bodo še naprej trpeli zaradi politike, vendar se bomo še naprej borili, da se ta politika konča," je dejal odvetnik pri Ameriški zvezi za državljanske svoboščine (ACLU) Lee Gelernt.

Konservativni sodnik Neil Gorsuch in liberalna sodnica Ketanji Brown Jackson sta sicer v mnenju manjšine menila, da bi se morala politika prenehati, ker so se izredne razmere, na katerih je politika temeljila, "že zdavnaj prenehale".

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je v torek dejala, da bo vlada predsednika Joeja Bidna upoštevala odredbo in se pripravila na končno presojo sodišča. "Hkrati pa se pospešeno pripravljamo na varno, urejeno in humano upravljanje meje," je sporočila.

Biden je javno zagovarjal odpravo te politike iz časa njegovega predhodnika in zvezno sodišče mu je dalo rok, da jo mora ukiniti do 21. decembra. Konservativno usmerjene države so se nato pritožile na vrhovno sodišče in opozorile, da bo povečanje migracij obremenilo javne storitve in povzročilo katastrofo, na katero zvezna vlada ni pripravljena.

Za več tisoč ljudi, ki v preteklih dneh zmrzujejo na ameriški južni meji, ta odločitev sodišča pomeni nadaljevanje bivanja v nemogočih razmerah v šotorih, na ulicah in stadionih.

Natančno pravno vprašanje pred sodiščem je sicer to, ali lahko zvezne države posredujejo pri odločitvah o politiki do priseljevanja. Če bo vrhovno sodišče odločilo, da lahko, potem se bo odprla Pandorina skrinjica restriktivnih ukrepov do priseljencev s strani zveznih držav.

