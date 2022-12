Umrl zaslužni papež Benedikt XVI.

Umrl je v 96. letu starosti

© WikiCommons

Zaslužni papež Benedikt XVI. je umrl v 96. letu starosti, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili iz Vatikana. Bil je prvi papež, ki je po skoraj 600 letih odstopil s položaja in drugi, ki ni bil Italijan, v zadnjih 500 letih.

"Z žalostjo vas obveščam, da je danes ob 9.34 uri v samostanu Matere Cerkve v Vatikanu umrl zaslužni papež Benedikt XVI.," je sporočil tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni. Od ponedeljka bo krsta s posmrtnimi ostanki zaslužnega papeža v baziliki svetega Petra, kjer se bodo verniki lahko poslovili od njega, so sporočili iz Vatikana.

Tiskovni urad Svetega sedeža še ni sporočil podrobnosti glede pogrebnega obreda. Le ta bo verjetno potekal nekoliko drugače kot po navadi. Katoliška cerkev ima predviden zelo strog protokol v primeru smrti papeža, ni pa jasno, kakšen bo protokol v primeru smrti zaslužnega papeža.

S smrtjo Benedikta se je namreč končala situacija brez primere, ko sta bila skupaj s papežem Frančiškom na svetu hkrati dejansko dva papeža.

To je tudi vedno znova poskrbelo za napetosti v političnih taborih Cerkve, ki so se spraševali, kako lahko sobivata dva "moža v belem" in ali bi Benediktova prisotnost lahko Frančišku otežila poslovanje. Njuno nenavadno sobivanje pa je večinoma potekalo brez težav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Benedikt se je tudi v intervjuju marca lani distanciral od tistih katoličanov, ki so izrazili dvome o tem, ali je prostovoljno odstopil. "Obstaja samo en papež," je vseskozi vztrajal.

Zdravje zaslužnega papeža se je močno poslabšalo v sredo, ko je papež Frančišek ob koncu splošne avdience v Vatikanu sporočil, da je Benedikt XVI. zelo bolan in vernike prosil za posebno molitev za 95-letnega zaslužnega papeža. Prav tako je še isti dan Benedikta obiskal v samostanu Matere Cerkve.

Vatikan podrobnosti o njegovem stanju v tem času ni podal, sporočil je le, da je njegovo slabše zdravje posledica starosti.

Na Bavarskem rojeni zaslužni papež Benedikt XVI., ki se je pred izvolitvijo za papeža imenoval Joseph Ratzinger, je od svojega odstopa leta 2013 živel v relativni osami v vatikanskem samostanu. Že več mesecev je bilo znano, da je fizično šibak in da komaj govori.

Kot osmi Nemec na čelu Katoliške cerkve in drugi, ki ni bil Italijan v skoraj 500 letih, je izbral ime Benedikt v čast svetemu Benediktu, začetniku zahodnega meništva iz 5. stoletja. Za papeža je bil izvoljen 19. aprila 2005, odstopil pa je 28. februarja 2013 kot prvi papež po skoraj 600 letih. S tem je odprl pot za izvolitev svojega argentinskega naslednika, papeža Frančiška.