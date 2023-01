NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko je SDS podcenjevala javnost

Zadnje volitve so le še en dokaz, da ljudje prepoznajo, kaj je propaganda, vedo, kaj so dejanski mediji

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija

© Borut Krajnc

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 32. številki objavljena kolumna Grege Repovža o kriminalu na RTV Slovenija.

Da bi lahko razumeli avgustovsko dogajanje v javnem zavodu RTV Slovenija, torej imenovanje Janševega šefa propagande Uroša Urbanije za direktorja TV Slovenija in napovedane prihode Janševih najbolj zvestih kvazi novinarskih kadrov v javni zavod, je treba pogledati drugo stran medijske krajine – namreč medije v lasti SDS oziroma v njihovi orbiti. SDS je v svojem podcenjevanju javnosti zgradila velik medijski grozd, ki vključuje Nova24TV, Planet TV, Demokracijo, vsaj 24 navidezno lokalnih novičarskih portalov ter več radijskih programov ter prav tako že Siol.net in seveda prek političnega zavzetja tudi javno RTV Slovenija.

"Zakaj poudarjamo podcenjevanje javnosti? Ker Janša in SDS izhajata iz prepričanja, da so ljudje nevedni in neuki, ne prav bistri, če smo malce bolj grobi, ter da jih je mogoče zavajati z navideznim novinarstvom, v novinarski jezik in podobo zavito brutalno strankarsko propagando. Zadnje volitve so le še en dokaz, da ljudje prepoznajo, kaj je propaganda, vedo, kaj so dejanski mediji, in jih s takšnim ravnanjem ni mogoče politično usmerjati – in to je tudi ena večjih zmag te nacije nad populizmom," je v članku med drugim zapisal Repovž.

CELOTEN ČLANEK SI LAHKO PREBERETE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI (Kriminal na RTV Slovenija) >>