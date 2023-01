Umrl je Mako Sajko

Njegovo delo, čeprav ga je politični sistem utišal na vrhuncu ustvarjalne poti, živi naprej

© Borut Krajnc

V 96. letu je umrl režiser in scenarist Mako Sajko, ki je svojo ustvarjalno pot neprostovoljno končal že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s filmom Samomorilci, pozor (1967). Slednji je prekinil dolgoletni molk o žgoči problematiki samomorov med mladimi Slovenci, z njim pa je ugasnila tudi Sajkova kariera, saj je film stopil oblasti na žulj. Njegov opus je kljub temu izjemno bogat in vpliven: posnel je kar 17 kratkih dokumentarnih filmov, ki so bili po izbiri obravnavane tematike, slogu pripovedovanja in tehnični izvedbi nedvomno pred svojim časom. Njegovi eksperimentalni, družbenokritični filmi kažejo tako napredno miselnost, da so izjemno relevantni še danes. Njegovo delo, čeprav ga je politični sistem utišal na vrhuncu ustvarjalne poti, živi naprej.

Z Makom Sajkom se je leta 2021 za Mladino pogovarjal Gregor Kocijančič.

