Golobova vlada / Odstopni izjavi dveh ministrov in reorganizacija

Robert Golob, predsednik vlade RS

© Gašper Lešnik

Premier Robert Golob bo v teh dneh v Državni zbor (DZ) poslal odstopni izjavi šolskega in infrastrukturnega ministra Igorja Papiča in Bojana Kumra, ki sta ju podala ob uveljavitvi sprememb zakona o vladi. Po seznanitvi DZ z odstopoma bo Golob v DZ poslal listo kandidatov, ki bodo po reorganizaciji vlade zasedli ministrske položaje.

DZ se bo z odstopom obeh ministrov, ki bosta po reorganizaciji vlade prevzela vodenje novih ministrstev in do tedaj opravljata tekoče posle, seznanil najpozneje 9. januarja. Takrat bo predvidoma Golob poslal listo kandidatov za spremenjene ministrske resorje.

Medtem pa še ni znano, ali bo po odstopu ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar v paketu ministrskih kandidatov tudi ime novega notranjega ministra.

Spremenjen zakon o vladi, ki je začel veljati konec lanskega leta, ob dosedanjih prinaša tri nova ministrstva, in sicer za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki ga bo vodil Papič, za okolje, podnebje in energijo, ki ga bo vodil Kumer, ter za solidarno prihodnost. Kandidat za to mesto je državni sekretar na ministrstvu za delo Simon Maljevac.

Na čelo infrastrukturnega ministrstva se bo po pričakovanjih zavihtela državna sekretarka Alenka Bratušek, na čelo ministrstva za vzgojo in izobraževanje pa državni sekretar v tem resorju Darjo Felda.

Z dnem uveljavitve zakona je štirim dosedanjim ministrom prenehala funkcija, in sicer ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Han, ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu, ministrici za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenovi Duh ter ministru za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandru Jevšku. Ob reorganizaciji vlade bodo njihova področja delovanja spremenjena, zato bodo ti ministri, ki sedaj opravljajo tekoče posle, svoje načrte v DZ predstavljali drugič v tem mandatu.

Predstavitev načrtov čaka tudi kandidata, ki bosta po Papičevem in Kumrovem odhodu prevzela njuna sedanja resorja. Na čelo infrastrukturnega ministrstva se bo po pričakovanjih zavihtela državna sekretarka Alenka Bratušek, na čelo ministrstva za vzgojo in izobraževanje pa državni sekretar v tem resorju Darjo Felda.

Zaslišanja ministrov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi se bodo po napovedih zvrstila med 12. in 16. januarjem.

Postopek reorganizacije vlade bo glede na zastavljene roke zaključen v drugi polovici januarja, ko bodo ministri ob zeleni luči pristojnih delovnih teles zaprisegli v DZ. To bi se lahko zgodilo na izredni seji 17. januarja ali pa teden za tem, ko bodo poslanci zasedali na redni plenarni seji.