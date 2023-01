Abba / »Najnujnejša stvar na svetu je opolnomočenje deklic in mladih žensk«

Člani švedske zasedbe so avtorske pravice podarili v humanitarne namene

Švedska skupina Abba je leta 1979 posnela skladbo Chiquitita. Pesem, posneta v španščini, katere naslov pomeni deklica, je nastala ob Unicefovem letu otroka. Člani zasedbe so se že takrat odločili, da bodo avtorske pravice podarili v humanitarne namene. Tako z izkupičkom uspešnice že več kot 40 let pomagajo najranljivejšim v Latinski Ameriki.

Čeprav je Abba v več kot štirih desetletjih prodala na milijone izvodov uspešnice, ki se je uvrščala na vrhove glasbenih lestvic po vsem svetu, ni po pisanju britanskega BBC z njo zaslužila niti centa.

"Avtorske pravice smo podarili Unicefu," je za BBC o prvi skladbi Abbe, posnete v španščini, povedal ustanovni član skupine Abba Bjorn Ulvaeus.

"Mislim, da je najnujnejša stvar na tem svetu opolnomočenje deklic in mladih žensk," je poudaril pevec. "Tako žalostno je, da po svetu obstajajo kulture in religije, ki dekletom ne omogočajo enakih možnosti. Zato smo Unicefu že na začetku izrazili željo, da si želimo, da naš denar nameni za to," je dodal.

Ena od skupnosti, ki ji Unicef pomaga prek Združenja prijateljev razvoja in miru (ADP) s sredstvi od Chiquitite, so najranljivejši posamezniki - mlade domorodke in otroci - v mestu La Tinta v Alta Verapazu, najrevnejši regiji Gvatemale. Tu lahko osnovnošolci obiskujejo delavnice o fizičnem in duševnem zdravju.

V državi, zlasti v revnih domorodnih skupnostih, namreč kronično primanjkuje izobraževanj na temo spolne vzgoje. Lani je v Alta Verapazu rodilo skoraj 350 deklet, mlajših od 14 let. Zeliko veliko je mamic, mlajših od 16 let, piše BBC.

Tem dekletom organizacija nudi tudi terapevtsko pomoč, veliko je namreč nasilja nad njimi, tudi spolnega. "Mačizem je vtkan v majevsko kulturo," je za BBC povedala Leslie Pau Soto, ena od otroških psihologinj ADP. "Zaradi poljedelstva je zelo cenjena moška fizična moč, medtem ko so ženske omejene na dom," je pojasnila.

Ženske večinoma ne smejo študirati, tiste, ki poskušajo študirati ali delati, pa so stigmatizirane. Ženske so vedno pod nadzorom in morajo ubogati moške "vse dokler ti ne dosežejo popolne nadvlade nad njimi," je še povedala psihologinja.

Kritiki so vlado gvatemalskega predsednika Alejandra Giammatteja obtožili, da ignorira nasilje in posilstva v družinah. Storilci so le redko preganjani, obsodijo le kakšen odstotek storilcev, še piše BBC.