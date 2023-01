Tožba v imenu pacientov / »Pravica do izbire osebnega zdravnika je iztožljiva pravica«

Tožba v imenu pacientov, ki nimajo dostopa do zdravstvenih storitev, a plačujejo zdravstveno zavarovanje

Pravna mreža za varstvo demokracije pripravlja tožbo v imenu pacientov, ki nimajo dostopa do zdravstvenih storitev, a plačujejo zdravstveno zavarovanje. Namero je razkril Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva, ki je za 10. januar, dan pred napovedano zdravniško stavko sindikata Fides, napovedala "veliko stavko pacientov".

"Pravica do izbire osebnega zdravnika je iztožljiva pravica, ki jo zagotavlja 80. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju," so za Dnevnik dejali v Pravni mreži in dodali, da je zavarovanim osebam, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne zagotavlja osebnega zdravnika, kršena temeljna človekova pravica iz 51. člena ustave – ta namreč vsakemu zagotavlja pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. "Omenjena pravica sicer ni iztožljiva neposredno na podlagi ustave, ampak z izčrpanjem rednih pravnih sredstev in sodnega varstva," poudarjajo v Pravni mreži.

V skladu z omenjenim členom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora imeti zavarovana oseba pravico do proste izbire osebnega zdravnika, način uresničevanja pravic do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda pa ureja ZZZS. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja obenem v 163. členu določajo, da je osebni zdravnik zavarovane osebe zdravnik, ki je najlažje dosegljiv, praviloma v kraju njenega stalnega ali začasnega prebivališča.

Na Pravno mrežo se je doslej obrnilo okoli 30 obvezno zdravstveno zavarovanih oseb, ki nimajo osebnega zdravnika in jim ga tudi ne uspe dobiti. Večina je že poslala vzorec dopisa Pravne mreže v svoj zdravstveni dom.

Približno polovica jih je prejela odgovor, da zdravstveni dom nima zdravnika, preostali odgovora niso dobili. "Naslednji korak je vloga na ZZZS. Če tudi v postopku pred ZZZS zavarovanim osebam ne bo dodeljen osebni zdravnik, sledijo tožbe v socialnih sporih," so za Dnevnik napovedali v Pravni mreži in dodali, da bodo ponudili podporo vsem, ki jim samim ne uspe uveljaviti pravice do izbire osebnega zdravnika, in jih podprli pri morebitnih pravnih postopkih, ki so za uveljavitev te pravice potrebni. Oglasijo se jim lahko na obrazcu, ki so ga objavili na svoji spletni strani, ali jim pišejo na pomoc@pravna-mreza.si.

ZZZS: Pomanjkanje družinskih zdravnikov mora reševati ministrstvo za zdravje

Na ZZZS so v odzivu za današnji Dnevnik pojasnili, da konkretnih postopkov pravne mreže ne poznajo, da pa so sami veljavni ureditvi odklanjanja bolnikov ob njeni uveljavitvi pred nekaj leti nasprotovali, saj so že takrat predvideli, da bo brez osebnega zdravnika postopoma ostalo okoli 300.000 zavarovanih oseb. Prepričani so, da mora pomanjkanje družinskih zdravnikov reševati ministrstvo za zdravje, saj da težave niso posledica pomanjkanja denarja, kajti ZZZS zadnja leta načrtuje financiranje bistveno večjega števila ambulant, kot jih trenutno financira, ampak so posledica veljavne ureditve, "katere snovalci istočasno niso zagotovili zadostnega zdravniškega kadra, kar je posledica nepravilnega načrtovanja v preteklosti".

Nekdanji minister za zdravje in nekdanji generalni direktor ZZZS Samo Fakin pa prepričan, da je ZZZS napačna tarča. "Naj tožijo tistega, ki je podlegel pogajalski taktiki sindikatov in sprejel normativ 1895 količnikov, ter tistega, ki ni poskrbel za zadostno število splošnih zdravnikov," je pojasnil za Dnevnik.

"Naj tožijo tistega, ki je podlegel pogajalski taktiki sindikatov in sprejel normativ 1895 količnikov, ter tistega, ki ni poskrbel za zadostno število splošnih zdravnikov."



Samo Fakin,

nekdanji minister za zdravje in nekdanji generalni direktor ZZZS

Pomanjkanje predvsem družinskih zdravnikov je trenutno ena večjih težav v slovenskem zdravstvenem sistemu. Kot so pred božično-novoletnimi prazniki navedli v civilni iniciativi Glas ljudstva, je brez izbranega osebnega zdravnika že več kot 130.000 ljudi. V iniciativi tako za 10. januar, dan pred napovedano zdravniško stavko, napovedujejo veliko stavko bolnikov.

V okviru stavke bodo med drugim zahtevali dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom, so sporočili. Z novim letom je sicer zaživela pravna podlaga za organizacijo ambulant za bolnike brez izbranega osebnega zdravnika, ki je eden od ukrepov, s katerim želi pristojno ministrstvo nasloviti pomanjkanje družinskih zdravnikov.