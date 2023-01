Slovenija in Hrvaška / Je meja postala irelevantna?

IZJAVA DNEVA

"V desetem letu članstva v Evropski uniji je Hrvaška izpolnila svoja največja zunanjepolitična cilja, potem ko je postala članica EU in Nata. Z vključitvijo v evrsko območje in schengenski prostor prostega pretoka ljudi in blaga je zaokrožila vse integracijske procese v Evropski uniji. Več ne gre, več ne obstaja. Upravičeno 1. januar ni bil zgolj dan za slavje na Hrvaškem, temveč tudi v Sloveniji."

"Potem ko Slovenija ni blokirala hrvaškega vstopa v schengen, se po zaokrožitvi hrvaškega članstva v Evropski uniji sedaj državama ponuja priložnost, da se precej bolj neobremenjeno lotita še vprašanja dokončne določitve meje v skladu z arbitražno razsodbo. Izpuhtele so namreč okoliščine vročega zraka nacionalnega naboja pri tem vprašanju. Navzkrižni nacionalni interesi in pogledi na arbitražno razsodbo ne morejo biti več izgovor za to, da to vprašanje še leta ostaja nerazrešeno. Krepitev medsebojnega zaupanja s sodelovanjem pri lažje rešljivih vprašanjih je s hrvaškim vstopom v evrsko in schengensko območje tako rekoč izčrpana. Meja je postala irelevantna, a ostaja z zornega kota celovito definiranega državnega ozemlja še vedno pomemben element suverena, ki mora vedeti, do kod sme in kaj je njegovo."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o vključitvi Hrvaške v evrsko območje in schengenski prostor)