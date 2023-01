Nadpovprečno toplo / Ozračje v Sloveniji se segreva hitreje od svetovnega povprečja

Na Agenciji RS za okolje opozarjajo, da je tudi v prihodnjih dneh pred nami še vedno pretoplo vreme

Ozračje v Sloveniji se zaradi geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja, v Poročilu o okolju v Republiki Sloveniji 2022 med drugim navaja Agencija RS za okolje (Arso). Tudi v teh dneh je pri nas nadpovprečno toplo vreme za ta letni čas, takšno se bo nadaljevalo še nekaj dni.

Izsledki iz poročila za lani, ki so ga v sodelovanju z drugimi institucijami pripravili na Arsu, med drugim v povezavi s podnebnimi spremembami navajajo, da se Slovenija zaradi geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja.

Medtem ko se je svetovna temperatura v obdobju 1980-2021 dvignila za približno 0,8 stopinje Celzija, je bil nad Slovenijo izmerjen dvig povprečne temperature za 2,2 stopinje Celzija. Projekcije nakazujejo, da se bo segrevanje ozračja nadaljevalo, navajajo na Arsu.

Posledice se bodo odražale v višanju gladine morja, višanju koncentracije toplogrednih plinov v ozračju ter ekstremnih vremenskih in podnebnih dogodkih, ki bodo vplivali na kakovost življenja.

Podnebne spremembe skrb vzbujajoče vplivajo tudi na srednje višine morja ob slovenski obali, ki so se v zadnjih 20 letih dvignile v povprečju za 4,4 milimetra na leto. V zadnjih 60 letih pa se je gladina morja pri nas dvignila za 11 centimetrov.

Na Arsu so izpostavili še, da je cilj evropskega zelenega dogovora, da bi Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna. "Čeprav je Slovenije neznatna v primerjavi s celotno Evropo, pa se na ravni posameznika lahko primerjamo z državljani evropskih držav. Naše dejavnosti torej vplivajo na intenzivnost podnebnih sprememb," so poudarili.

Ljudem med drugim svetujejo, naj uporabijo javni potniški prevoz, kolo in hojo, ko avto ni nuja, naj varčujejo s toplotno in električno energijo ter da naj kupujejo lokalno pridelana živila.

Andrej Velkavrh,

dežurni prognostik na Arsu

"Nadpovprečno toplo vreme je pri nas tudi v zadnjih dneh, ko so bile povprečne temperature ponekod tudi za več kot deset stopinj Celzija višje od dolgoletnega povprečja. Trenutno so temperature nekoliko nižje kot zadnje dni, a še vedno previsoke, tudi v prihodnjih dneh je pred nami še vedno pretoplo vreme," je za STA povedal dežurni prognostik na Arsu Andrej Velkavrh.

V ponedeljek je bila po razpoložljivih podatkih s spletne strani Arsa najvišja temperatura izmerjena v Novem mestu, in sicer 16,5 stopinje, sledili sta Murska Sobota s 15,8 stopinje in letališče Cerklje ob Krki s 15,7 stopinje Celzija.

V teh dneh bo bolj malo padavin. Danes bo ponekod občasno rahlo deževalo, več padavin pa naj bi bilo konec tedna in v začetku prihodnjega tedna. "Takrat bi meja sneženja lahko bila pod 1000 metri nadmorske višine," je še povedal Velkavrh.

Trenutno je na Kredarici 1,5 metra snega, dobrih 30 centimetrov snega pa je na Voglu in v Ratečah, kažejo podatki Arsa.

Po podatkih iz omenjenega poročila se je v zadnjih 60 letih v Sloveniji povprečna višina snežne odeje znižala do 50 odstotkov, snežna odeja pa je danes manj obstojna kot pred šestimi desetletji.