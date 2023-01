Sporazum o sodelovanju med Listo Zorana Jankovića in Gibanjem Svoboda

Vodji svetniških skupin Liste Zorana Jankovića Aleš Čerin in Gibanja Svoboda Samo Logar sta danes svečano podpisala koalicijski sporazum. Ta med drugim vsebuje šest projektov mestno-državnega pomena, kot so izgradnja nove avtobusne in železniške postaje, izgradnja nove mestne negovalne bolnišnice, izgradnja NUK2 in obnova stavbe SNG Drama Ljubljana.

Kot je na današnji novinarski konferenci dejal Čerin, ni bilo težko priti do soglasja, saj imajo sorodne poglede na razvoj mesta in države ter sorodno ideološko usmerjenost. Samo Logar pa je dodal, da vsebina sporazuma temelji na spoštovanju, svobodi in odgovornosti.

Pojasnil je, da sporazum vsebuje 14 členov, v njih pa je opisana vsebina in način sodelovanja ter usklajevanja med svetniškima skupinama. "Vsebina se naslanja na naše volilne programe, iz njih pa smo izluščili nekaj ključnih projektov," je povedal Logar. Svetniška skupina Gibanje Svoboda želi v Ljubljani nadaljevati začete projekte, hkrati pa uvesti nekaj novih, predvsem na področju razvoja zelene Ljubljane in energetike.

Med mestnimi projekti je Čerin naštel izgradnjo kanala C0 in zaključek projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, izgradnjo sežigalnice, prenovo osrednje tržnice, prenovo Baragovega semenišča, izgradnjo Parka varne mobilnosti in izgradnjo Četrtnega centra Jarše.

Med ostalimi mestnimi projekti so tudi izgradnje nove stanovanjske soseske ob Povšetovi ulici, zavetišča za brezdomce in južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana. V koalicijski sporazum so zapisali še projekta spodbujanja pozelenitve strešnih površin in samooskrbe z električno energijo ter povečanje števila neprofitnih stanovanj. Izpostavili so tudi energetsko izrabo Ljubljanice in vzpostavitev krožne plovne poti po njej.

Med projekte mestno-državnega pomena pa so uvrstili še digitalizacijo vlaganja kandidatnih list za lokalne volitve in izgradnjo nove športne infrastrukture, med drugim kopališči Ilirija in Vevče, Športni park ŽAK in športno-rekreacijski park za Bežigradom.

Logar je prepričan, da bo sodelovanje v mestnem svetu z Listo Zorana Jankovića "obrodilo sadove v korist razvoja Ljubljane in vseh meščank in meščanov".