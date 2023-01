Putin ukazal predvajanje filmov o vojni v Ukrajini

Rusko obrambno ministrstvo pa mora nuditi oporo vsem filmskim ustvarjalcem, ki bodo snemali dokumentarce o "herojstvu udeležencev posebne vojaške operacije"

Ruski predsednik Vladimir Putin je kulturnemu ministrstvu naročil, naj v kinematografih zagotovi prikazovanje dokumentarnih filmov o vojni v Ukrajini. Rusko obrambno ministrstvo pa mora v skladu z navodili nuditi oporo vsem filmskim ustvarjalcem, ki bodo snemali dokumentarce o "herojstvu udeležencev posebne vojaške operacije".

Filmi ruske proizvodnje bodo morali biti posvečeni tudi "boju proti širitvi neonacistične in neofašistične ideologije", je zapisano v seznamu navodil, objavljenem na spletni strani Kremlja. Kulturno ministrstvo mora organizirati še "festival patriotskih dokumentarcev".

Kulturna ministrica Olga Ljubimova mora spremembe uveljaviti do 1. februarja, obrambni minister Sergej Šojgu pa bo Putinu o implementaciji danih navodil poročal mesec pozneje.

Ruske oblasti so od začetka invazije v Ukrajini februarja lani okrepile nadzor nad neodvisnimi mediji, medtem pa provladni mediji prenašajo državno propagando in upravičujejo odločitev Kremlja o napadu na zahodno sosedo. Cilja tega sta bila po Putinovih besedah "denacifikacija" in "demilitarizacija" Ukrajine.

V skladu z novo restriktivno zakonodajo morajo mediji med drugim vojno v Ukrajini označevati izključno kot posebno vojaško operacijo.

