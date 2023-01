Mjanmar / Ob dnevu neodvisnosti pomilostitev več kot 7000 zapornikov

Le nekaj dni po novi obsodbi Aung San Suu Kyi je mjanmarska hunta napovedala pomilostitev nekaj več kot 7000 zapornikov

Odstavljena mjanmarska voditeljica Aung San Suu Kyi

Mjanmarska hunta je ob današnjem dnevu neodvisnosti od Združenega kraljestva priredila veliko vojaško parado in obenem le nekaj dni po novi obsodbi Aung San Suu Kyi napovedala pomilostitev nekaj več kot 7000 zapornikov.

Ob 75. obletnici neodvisnosti so po ulicah prestolnice Naypyitaw že zgodaj zjutraj v okviru vojaške parade zapeljali tanke, raketomete in oklepnike. Četam vojakov so sledili javni uslužbenci in dijaki v spremstvu vojaškega orkestra, v zrak pa so izpustili 750 golobic, poročanje državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kasneje je hunta naznanila, da bo obletnico obeležila tudi s pomilostitvijo 7012 zapornikov. Pri tem ni jasno, ali to število vključuje tudi zaprte v okviru zatiranja svobodnega izražanja.

Pred le nekaj dnevi je sicer sodišče hunte odstavljeno voditeljico Aung San Suu Kyi zaradi korupcije obsodilo na sedem let zapora, skupno že na 33 let. Po poročanju AFP še ni jasno, ali bodo Nobelovo nagrajenko za mir, ki je zaprta od državnega udara februarja 2021, v okviru pomilostitev morebiti preselili v hišni zapor.

V nagovoru zbranim vojakom je vodja vojaške hunte Min Aung Hlaing sicer danes obtožil neimenovane države, da se že vse od udara vmešavajo v notranje zadeve Mjanmara. Sporočil je še, da se vojska s političnimi strankami pogovarja o volilnem sistemu, pri čemer ni navedel dodatnih podrobnosti.

Glede na navedbe analitikov, ki jih navaja AFP, bi hunta lahko opustila volilni sistem, po katerem zmaga kandidat, ki zbere največ glasov, in ki je na volitvah leta 2020 in 2015 omogočil prepričljivo zmago Nacionalni ligi za demokracijo San Suu Kyijeve.

Odkar je vojaška hunta - z utemeljitvijo o domnevnih volilnih goljufijah na volitvah novembra 2020 - februarja lani prevzela oblast, Mjanmar pretresata kaos in nasilje. Po podatkih tamkajšnjega Združenja za politične zapornike (AAPP) je bilo od februarja lani v državi ubitih več kot 2250 ljudi, okoli 15.000 pa so jih aretirali.

Mjanmar je neodvisnost od britanske kolonialne vlade razglasil 4. januarja 1948, po dolgem boju, na čelu katerega je bil general Aung San, oče San Suu Kyi.

