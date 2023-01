»Koalicija z Gibanjem Svoboda bo Ljubljani prinesla več Jankovića«

IZJAVA DNEVA

"Ključno vprašanje nove koalicije je torej, ali bo partnerstvo z Gibanjem Svoboda Ljubljani prineslo kaj več. Občutki so bili do objave koalicijskega sporazuma mešani. Stranki – oziroma bolje prvaka teh strank – sta sodelovanje napovedali že precej pred volitvami, a sta se nanje na koncu podali brez kakršnih koli zavez potencialnim volilcem. Zdelo se je, da v Gibanju Svoboda ni dovolj močnega konsenza o tem, kakšno držo ubrati do župana Jankovića, na koncu pa so se odločili za nekakšno neopredeljenost. Tisti volilci, ki so na koncu glas za mestni svet namenili Gibanju Svoboda, torej niso vedeli, ali bo stranka zavzela opozicijsko držo ali pa bo z Jankovićem v mestnem svetu sodelovala."

"Čeprav je o tem morda prezgodaj soditi, pa koalicijski sporazum in vse dogajanje pred tem kažeta, da so volilci Gibanja Svoboda v Ljubljani na koncu glasovali za Jankovića, pričakovanja, da bo ta stranka nekakšen nadzorni svet, so bila iluzorna. Jankoviću tak dogovor seveda ustreza, za večino volilcev Gibanja Svoboda pa razplet, po katerem se stranka, ki je na parlamentarnih volitvah pometla s konkurenco, spreminja v županov satelit, ne more biti zadovoljiv. Odgovor na vprašanje, ali bo koalicija z Gibanjem Svoboda Ljubljani prinesla kaj več, se za zdaj glasi: da, prinesla bo več Jankovića."

(Novinar Peter Pahor v Dnevnikovem komentarju o tem, kaj bo prinesla nova mestna koalicija med Listo Zorana Jankovića in Gibanjem Svoboda)