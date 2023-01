»Hladna tehnološka vojna ZDA proti Kitajski je nova realnost«

IZJAVA DNEVA

"Hladna tehnološka vojna ZDA proti Kitajski je nova realnost. ZDA se trudijo ustaviti vzpon Kitajske in ji močno omejiti razvojne možnosti. Toda s tem, ko želijo s hladno vojno omejiti Kitajsko, ameriški politiki hkrati tvegajo, da bodo tako ubili globalizacijo. Kitajska ni kar neka država v razvoju, pač pa je svetovna tovarna za večino bele tehnike in sodobnih tehnoloških pripomočkov. Večina industrijskih verig vrednosti ima svoj osrednji del lociran na Kitajskem. Kitajska nadzira med 70 in 90 odstotkov globalne proizvodnje opreme za obnovljive vire energije (od sončnih panelov, baterij, inverterjev do sistemov za krmiljenje) in e-avte. Kitajska nadzira vse ključne surovine za bodoči razvoj na tem področju."

(Ekonomist in klumnist Jože P. Damijan v Dnevnikovi kolumni o tem, da ko se v Washingtonu odločijo, da proti Kitajski vodijo hladno vojno, in hkrati zahtevajo od drugih zahodnih držav, da spoštujejo ameriški tehnološki embargo proti njej, s tem ogrožajo globalizacijo)