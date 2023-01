So Rusi narobe ocenili stanje v Ukrajini?

IZJAVA DNEVA

"Skoraj neverjetno se zdi, da so Rusi tako narobe ocenili stanje v Ukrajini, še posebno ker so nedvomno imeli široko mrežo proruskih podpornikov in vohunov. V napad na izredno velik prostor, ki je večji od celotne Jugoslavije, so najprej šli v ofenzivo s samo 120.000 vojaki. Za primerjavo – hrvaška vojska je svoje ozemlje osvobajala s 150.000 vojaki. Kot zgodovinar se čudim, kako so najpomembnejše in najbolj dramatične odločitve hkrati tako neumne in slonijo na povsem napačnih podatkih in paranoji. Vse je tako zmedeno, da niti ne vemo, kaj je pravi Putinov cilj, zato je bistveno več možnosti za dolgo vojno kot za prekinitev spopadov v bližnji prihodnosti. Predvsem pa ne bo poraza, vsaj ne takšnega, kot je bil poraz Nemčije v drugi svetovni vojni."

"Svet se spreminja, pri čemer je dogajanje v Ukrajini in Rusiji le ena od sprememb. Če se bo recimo kaj začelo dogajati še v Belorusiji, bo to majhen problem za Evropo v primerjavi s tem, če se bo kaj pomembnega začelo spreminjati na severu Afrike."

(Hrvaški zgodovinar Tvrtko Jakovina o tem, da je Putin očitno podcenil moč Ukrajine; via Delova Sobotna priloga)