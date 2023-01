Je javno zdravstvo v Sloveniji nepopravljivo poškodovano in ga ni več mogoče rešiti?

IZJAVA DNEVA

"Nekateri poznavalci so mnenja, da je pri privatizaciji zdravstva rubikon že prestopljen, javno zdravstvo nepopravljivo poškodovano in ga ni več mogoče rešiti. Javnost, ki se oblikuje tudi okrog pobude Glasa ljudstva, je drugačnega mnenja in v resnici bi kazalo pritegniti staremu angleškemu reku, da nekaj nikoli ni izgubljeno, dokler ni res izgubljeno. Drugače rečeno, moči slovenske demokratične javnosti, kot so pokazali referendumi, ne kaže podcenjevati."

"Še več. Tokrat se je zdravstvo kot eden najpomembnejših družbenih sistemov dokončno znašlo v vlogi bolnika, čigar diagnozo in zdravilo mora postaviti država in ne zdravništvo. Pri gibanju Glas ljudstva posredno sporočajo, da je treba slediti zagotovilom ustave, ki vsakomur jamči uresničitev pravice do zdravstvenega varstva. Hipokratova prisega, na katero je pozabil pomemben sistemski del zdravništva, je v obliki ustave tokrat na ustih države. Zato je 'stavka' bolnikov, ki jo sproža Glas ljudstva, dober poziv k tej obvezi države."

(Novinar Janez Markeš o tem, da je pri privatizaciji zdravstva rubikon že prestopljen; via Delova Sobotna priloga)