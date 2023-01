Papeža / Nesoglasja med Benediktom in Frančiškom

Knjiga Benediktovega tajnika naj bi razkrila marsikatero vatikansko skrivnost

Nekdanji tajnik pred dnevi umrlega zaslužnega papeža Benedikta XVI. Georg Gänswein namerava izdati knjigo o zadnjih dveh desetletjih Benediktovega življenja. V njej naj bi pisal tudi o nesoglasjih med zaslužnim papežem in njegovim naslednikom papežem Frančiškom. Številni v Cerkvi so do namere nekdanjega osebnega tajnika kritični.

Gänswein naj v knjigi z naslovom Nič drugega razen resnice - moje življenje ob Benediktu XVI. zapisal, da je bila po mnenju zaslužnega papeža Frančiškova odločitev o omejitvi uporabe tradicionalne latinske maše napaka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Prav tako naj bi bil Benedikt kritičen do Frančiškovih stališč glede splava in homoseksualnosti, ki so bila objavljena v jezuitskem časopisu kmalu po tistem, ko je Frančišek postal papež.

Gänswein je bil osebni tajnik Josepha Ratzingerja od leta 2003, ko je bil ta še kardinal, do njegove smrti. Njegova knjiga naj bi izšla 12. januarja, v njej pa naj bi med drugim opisal izvolitev Ratzingerja za papeža leta 2005, odločitev, da odstopi s tega položaja, leta 2013 in tudi njegova zadnja leta življenja.

Številni v Cerkvi so do njegove namere kritični in ga pozivajo, naj izid knjige preloži.

"Bolje bi bilo, če bi molčal."



Walter Kasper,

nemški kardinal

"Bolje bi bilo, če bi molčal," je dejal nemški kardinal Walter Kasper za današnjo izdajo časnika Repubblica in dodal, da trenutek za izdajo knjige ni pravi.

"Če želi kdo kritizirati Svetega očeta, tega ne bi smel početi preko medijev, temveč osebno," pa je dejal vodja ameriške škofovske konference Timothy Broglio.

Don Alberto Varinelli iz župnije Bergamo je medtem na Gänsweina naslovil odprto pismo, v katerem ga je pozval, naj knjige ne izda.

