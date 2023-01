Johnny Rotten si želi zastopati Irsko na Evroviziji

Johnny Rotten

© Phil Sharp / Flickr

Nekdanji frontman skupine Sex Pistols John Lydon, bolj znan pod umetniškim imenom Johnny Rotten, se bo s svojo zasedbo Public Image Ltd potegoval za predstavnika Irske na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, je v ponedeljek sporočila televizijska hiša RTE.

Za predstavnika Irske na tekmovanju, ki bo maja v Liverpoolu, se bo po pisanju francoske tiskovne agencije AFP v posebni televizijski oddaji sicer skupaj potegovalo šest nastopajočih. O zmagovalcu bodo odločali irski in mednarodni strokovnjaki ter glasovi javnosti.

Lydon je skupino Public Image Ltd ustanovil po ločitvi od skupine Sex Pistols leta 1978. Nastopili bodo s čustveno pesmijo Hawaii, ki jo je Lydon posvetil svoji ženi Nori, ki boleha za Alzheimerjevo boleznijo.

Šestinšestdesetletni Lydon se je rodil v Londonu, njegova starša sta Irca. Njegova mati je bila doma iz Corka na jugozahodu države, oče pa iz Galwayja na zahodni obali.

V posebni oddaji televizije RTE, ki bo na sporedu v prihodnjem mesecu, bodo poleg Public Image Ltd sodelovali še dublinska četverica Wild Youth, pevec in tekstopisec ADGY, hiphop in rap duo K Muni & ND, kantavtor Connolly ter indie-pop pevka in tekstopiska Leila Jane.

Letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije bo maja v Liverpoolu. Prireditev bi morala gostiti Ukrajina, saj je maja lani v Torinu zmagala ukrajinska folk rap skupina Kalush Orchestra. Ker Ukrajina zaradi ruske agresije ne more zagotoviti varnosti, so prireditelji za gostiteljico izbrali Veliko Britanijo. Britanski predstavnik Sam Ryder je sicer v Torinu zasedel drugo mesto s pesmijo Space Man.

