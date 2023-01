Krvodajalstvo / Resnična grozljivka je, ko ni krvi

Plakatna razstava, ki ozavešča o pomeni darovanja krvi

© Sara Mlinar in Gašper Štern – AV STUDIO

Od 13. januarja do 9. februarja bo v Plakatni galeriji TAM-TAM na ogled izbor plakatov, prijavljenih na 15. mednarodni natečaj Plaktivat – Krvodajalstvo, ki ga je zavod TAM-TAM Inštitut razpisal v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino in Rdečim križem Slovenije. Namen natečaja je bil spodbujanje in ozaveščanje o pomenu darovanja krvi.

Na 15. edicijo Plaktivata, ki ga je TAM-TAM Inštitut razpisal v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino in Rdečim križem Slovenije, je svoja dela prijavilo 780 oblikovalcev iz 30 držav. V Plakatni galeriji TAM-TAM bodo na ogled dela slovenskih oblikovalcev, prijavljenih v osrednjo kategorijo Plaktivat, ki so po mnenju žirije izstopala »po jasnosti sporočila, relevantnem vpogledu, emocionalni moči, svežini ideje in likovni dodelanosti, ki ustreza mediju plakata«. Avtorja zmagovalnega plakata z naslovom Resnična grozljivka sta Sara Mlinar in Gašper Štern – AV STUDIO.

© Zoja Leskovšek

Na razstavi bodo predstavljena dela zmagovalcev osrednje kategorije Plaktivat ter prejemnikov posebnega priznanja za oblikovanje – Superaktivator. Zmagovalni plakat bo z namenom spodbujanja h krvodajalstvu med januarjame in marcem 2023 zasedel številna plakatna mesta po Sloveniji.

Odprtje prvega dela razstave se bo odvijalo v petek, 13. januarja, ob 16. uri ob druženju z oblikovalci. Na odprtju razstave bosta podeljeni nagradi zmagovalcem Plaktivata in študentske kategorije Sveža kri.

V drugem delu razstave bo med 10. februarjem in 2. marcem sledila predstavitev izbora študententskih plakatov v kategoriji Sveža kri, kamor se je prijavilo 396 oblikovalcev. Avtorica zmagovalnega plakata z naslovom Gorivo Življenja je Petra Lapajne Povirk.

© Petra Lapajne Povirk

Prijavljena dela v kategoriji Plaktivat je ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljali: Sašo Petek – Agencija 101 (predsednik žirije), Katja Petrin Dornik – Herman & partnerji, Vasja Grabner – AV studio, Domen Husu – Yin Young, Martina Kokovnik – umetniška direktorica, Luka Bajs – SHIFT in Tomaž Drozg – TAM-TAM. V kategoriji Sveža kri, namenjeni študentom, je dela ocenjevala komisija mednarodno uveljavljenih oblikovalcev in ustvarjalcev v sestavi: Nejc Trampuž, Alja Herlah, Blaž Rat, Alja Horvat in Nejc Prah

Predstavnika komisije za kategorijo Sveža kri Alja Herlah in Blaž Rat sta ob zaključku natečaja zapisala: "Veseli nas dejstvo, da narašča tudi število del, prijavljenih v kategoriji Sveža kri, kar nas pripelje do zaključka, da si mladi oblikovalci želijo edinstvenih priložnosti za ustvarjanje in aktivno participacijo pri izpostavljanju družbeno odgovornih tem. Avtorica zmagovalnega plakata izkazuje visok nivo izvedbenega znanja, saj gre za vizualno dovršen izdelek. Žirijo je natečajni predlog prepričal predvsem s premišljeno in dosledno referenco na aktualno globalno dogajanje, s čimer se na kreativen in nekonvencionalen način zrcali sporočilo oblikovanega plakata. Slehernik ob ogledu plakata ni le soočen s problematiko pomanjkanja krvodajalcev v Sloveniji, ampak je tudi nagovorjen, da pristopi k aktivnemu vključevanju darovanja krvi. Plakat tako v ožjem in širšem pogledu ustreza vsem merilom, ki jih mora doseči, da postane zmagovalni."