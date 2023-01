»Glavni problem policije niso politični ukazi«

IZJAVA DNEVA

"Marsikatera potrebna kadrovska poteza v policiji je bila zakonito speljana in gotovo bi jih sledilo še nekaj. Nedvomno na pomembnih mestih v policiji še vedno delajo ljudje, ki so resnično umazali sebe in policijo z nesorazmernimi ukrepi in ki so pokorno in brezkompromisno izpolnjevali vse ukaze politike. Razumem politično potrebo po preprostih rešitvah in odgovorih. Težava je v tem, da so preprosti odgovori redko pravilni. Resničnost je nagnjena k temu, da je bolj zapletena, kot bi si večina želela. Menim pa, da niso glavni problem policije politični ukazi. Večji problem je v sami policiji in njenih šefih pri pokončnem vztrajanju pri strokovnosti in zakonitosti. Zaradi želje ostati na solidno plačanem položaju na generalni policijski upravi ali regijskih policijskih upravah so mnogi počepnili, ker so se tam znašli bolj po zaslugi politike in ne svojega znanja. Zato tak položaj postane slepilo, ki se ga redko kdo uspe ubraniti. In ker je to enako na vseh nivojih, gre sistem v smeri vzdrževanja pričakovanega vtisa in ne pričakovanega poslanstva policije."

(Upokojeni kriminalist Jakob Demšar o tem, kako politično in zakonito krmariti policijo, da upošteva legitimne interese politike in državljanov; via Delova Sobotna priloga)