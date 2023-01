Stavka zdravnikov odpade / »Odločili smo se, da skupaj z vlado najdemo rešitve«

"Narejen je bil velik korak k izboljšanju odnosov v javnem zdravstvenem sistemu," je dejal podpredsednik Fidesa Gregor Zemljič

Glavni stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je potrdil v torek popoldne parafirani sporazum z vladno stranjo, sklenjen v okviru mediacije, ki jo je vodilo Slovensko zdravniško društvo. Za sredo napovedana enodnevna opozorilna stavka zdravnikov in zobozdravnikov tako odpade, je potrdil podpredsednik Fidesa Gregor Zemljič.

Po besedah Zemljiča je glavni stavkovni odbor sindikata nekaj pred 21. uro odobril in podpisal popoldne parafirani sporazum, v četrtek pa naj bi sledila še obravnava in podpis vladne strani. Sporazum naj bi predvidoma začel veljati v začetku prihodnjega tedna.

Po podpisu vlade bodo v sindikatu, tako njegov podpredsednik, bolj natančno predstavili njegovo vsebino. Je pa nakazal, da bodo stavkovne razmere, ki jih naslavlja sporazum, očitno vendarle naslovljene v novem plačnem stebru za zdravstvo.

Med zahtevami, ki jih bo uredil sporazum, je naštel določitev jasne karierne poti zdravnikov, prenos napredovanj specializantov, dosledno upoštevanje standardov in normativov ter zagotovitev dodatnih sredstev oz. pravnih podlag za nagrajevanje zdravnikov, ki presegajo standarde in normative. "To je tisto bistveno, kar se nam zdi, da je pomembno za zdravništvo in javni zdravstveni sistem srednje- in dolgoročno," je poudaril.

"Narejen je bil velik korak k izboljšanju odnosov v javnem zdravstvenem sistemu," je še dejal in dodal, da so Fides in zdravniki postali pomemben partner pri pisanju vsebin novega zdravstvenega stebra v plačnem sistemu javnega sektorja.

Ob podpisu sporazuma so v Fidesu preklicali za sredo napovedano stavko zdravnikov in zobozdravnikov. Po besedah Zemljiča so se namreč trudili, da v časih kritičnih razmer na primarnem nivoju zdravstva in v urgentnih centrih zdravstvenega sistema ne ustavljajo še dodatno.

Na vprašanje, zakaj so v sindikatu zdaj vendarle pristali na naslavljanje zahtev v okviru novega plačnega stebra, čeprav so sprva želeli ureditev razmer že pred tem, je Zemljič odgovoril, da se jim zdelo pomembno gledati dolgoročno.

Kot je dejal, se zavedajo, da se nekaterih zadev ne da urediti čez noč, parcialni ukrepi pa bi vodili v nova nesorazmerja in ne bi prispevali k izboljšanju razmer v javnem zdravstvenem sistemu. "Zato smo se odločili, da skupaj z vlado pogledamo srednjeročno in dolgoročno in skupaj najdemo rešitve," je poudaril.

Vladna stran in Fides sta dogovor parafirala popoldne, v okviru mediacije, ki so jo vodili pri Slovenskem zdravniškem društvu. Fides je imel nato do 21. ure čas, da odpove napovedano stavko. Za mediacijo sta se strani dogovorili na sestanku v ponedeljek popoldne.

Fides je enodnevno opozorilno stavko zdravnikov in zobozdravnikov napovedal decembra, med drugim zaradi nezadovoljstva z napovedanim dvigom zdravniških plač - ta naj bi plačna nesorazmerja še poglabljal - pa tudi zaradi odnosa zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana do zdravnikov.

