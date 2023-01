Charlie Hebdo / Nove karikature vrhovnega verskega voditelja

Francoski satirični tednik je včeraj objavil nove karikature iranskega vrhovnega verskega in političnega voditelja ajatole Alija Hameneja

Francoski satirični tednik Charlie Hebdo je včeraj objavil nove karikature iranskega vrhovnega verskega in političnega voditelja ajatole Alija Hameneja. "Smejanje na svoj račun ni bilo nikoli močna plat tiranov," je ob novi izdaji zapisal eden od urednikov, potem ko se je Teheran ostro odzval na objavo karikatur vrhovnega voditelja minulo sredo.

"Mule niso zadovoljne. Karikature njihovega vrhovnega voditelja (...) jih očitno niso spravile v smeh," je v novi izdaji, ki bo na prodajne police prišla v sredo, zapisal urednik časopisa, znan kot Riss, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tednik je bil sicer med drugim tarča kibernetskega napada, potem ko je minulo sredo v posebni izdaji objavil karikature iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. S posebno izdajo je Charlie Hebdo obeležil obletnico napada na svoje prostore v Parizu leta 2015, v katerem je umrlo 12 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela teroristična mreža Al Kaida, ki je na ta način želela kaznovati novinarje tednika zaradi objave karikatur preroka Mohameda.

"Zaradi digitalnega napada nihče ne umre, vendar pa ta narekuje vzdušje. Režim mule se počuti v takšni nevarnosti, da se mu zdi ključno za njegov obstoj, da vdre v spletno stran francoskega časopisa."



Riss,

urednik časopisa Charlie Hebdo

"Zaradi digitalnega napada nihče ne umre, vendar pa ta narekuje vzdušje. Režim mule se počuti v takšni nevarnosti, da se mu zdi ključno za njegov obstoj, da vdre v spletno stran francoskega časopisa," je še zapisal Riss in dodal, da ta napad dokazuje, da je "njihova moč zelo krhka".

Razpis za tekmovanje v risanju karikatur iranskega voditelja Hamneja, objavljeno v satiričnem tedniku Charlie Hebdo

© Charlie Hebdo / Twitter

Karikature ajatole Hameneja je pred tem danes obsodilo tudi proiransko šiitsko gibanje v Libanonu Hezbolah. Po besedah njegovih pripadnikov Hamenej namreč ni le vladar, ampak "verski simbol za več deset milijonov vernikov". Francosko vlado so pozvali k sprejetju "odločnih ukrepov za kaznovanje storilcev", ki so "napadli, kar je sveto", navaja AFP.

Charlie Hebdo je karikature Hameneja izbral na natečaju, objavljenem decembra, ko so se v Iranu okrepili protesti, ki so izbruhnili po tem, ko je sredi septembra v policijskem pridržanju umrla 22-letna Kurdinja Mahsa Amini. Dekle je pred tem aretirala moralna policija zaradi domnevno neustrezne nošnje islamske naglavne rute. Kot so dejali pri tedniku, je bil namen natečaja "podpora Irancem, ki se borijo za svojo svobodo".

