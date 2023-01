Pošta Slovenije / »Uprava naj se začne boriti proti utapljanju zaposlenih pod minimalno plačo«

Sindikat poziva k primernemu financiranju univerzalne poštne storitve

Če država kot lastnica Pošte Slovenije ne bo uredila ustreznega financiranja poštne dejavnosti, za kar je po besedah sindikata odgovorna tudi uprava, so poštmi delavci pripravljeni tudi stavkati.

© Borut Peterlin

V Sindikatu poštnih delavcev so vlado in upravo Pošte Slovenije pozvali, naj poskrbita za ustrezno financiranje in ovrednotenje izvajanja univerzalne poštne storitve. Primanjkljaj finančnih sredstev morajo poštni delavci nadomeščati z izvajanjem konkurenčnih storitev, a se je ta sistem izkazal za neuspešnega, opozarjajo.

Kot so danes sporočili iz sindikata, je eden od razlogov za težave neustreznost zakona o poštnih storitvah oziroma neupoštevanje njegove določbe glede poplačila negativnega poslovanja iz naslova univerzalne poštne storitve.

"Uprava Pošte Slovenije se mora zavedati, da njihova delovna mesta ne prinašajo zgolj direktorskih privilegijev, temveč predvsem odgovornost do več kot 6000 zaposlenih na pošti, ki skrbimo, da je naše temeljno delo - izvajanje vseh poštnih storitev, česar ne more nadomestiti noben paketomat - kakovostno opravljeno, za kar pa prejemamo razmeroma skromno plačilo," so zapisali.

Zagotovili so, da zaposleni vestno izvajajo vse poštne storitve "in prav stik z ljudmi je po našem mnenju najpomembnejši od vseh naših nalog". "Vendar moramo neustrezno oziroma neobstoječe financiranje s strani države nadomestiti s prihodki iz izvajanja konkurenčnih storitev, posledično pa ne dosegamo poslovnih ciljev in pričakovanj lastnika," so opozorili.

Sindikat poštnih delavcev

Poskusi nadomeščanja manka državnega financiranja s tržno dejavnostjo so bili po njihovih besedah do zdaj neuspešni, pomanjkanje delovne sile in težki delovni pogoji pa dodatno bremenijo Pošto Slovenije, ki ob slabih poslovnih rezultatih ne zmore niti ustrezno nadomestiti odhodov zaposlenih niti dostojno plačati tistih, ki še vztrajajo.

"Dovolj nam je zgodb naših članov, ki so delu tako predani, da dnevno izgorevajo, potem pa zaradi nedoslednosti pri izplačilu božičnice še svojim otrokom ne morejo pravočasno privoščiti prazničnega darila," so izpostavili. Zavedajo se, da težave trajajo že desetletja, a to po njihovih besedah ne more biti izgovor za neučinkovito in nepravično vodenje državnega podjetja.

"Zaradi vsega navedenega upravo pozivamo, da prevzame svojo nalogo in se začne boriti proti padanju podjetja k dnu in utapljanju zaposlenih pod minimalno plačo. Pričakujemo, da bo opravila svojo nalogo, ki jo je prevzela ob imenovanju, v sindikati pa smo pripravljeni pri tem pomagati in sodelovati. A z druge strani pričakujemo iskrene namene in zavedanje, da smo zaposleni tisti, ki opravljamo pomembne naloge na področju cele države, zato si želimo primerne obravnave in prepoznanja naše dodane vrednosti," so zapisali.

Sindikat poštnih delavcev

Zahtevajo tudi jasno ločitev delavcev, ki izvajajo samo univerzalno poštno storitev, in delavcev, ki izvajajo storitve na trgu. Poleg tega želijo tudi opredelitev števila vozil ter deleža infrastrukture, ki sta potrebna za izvajanje enih in drugih storitev. S tem želijo državi pokazati, kolikšen del stroškov je namenjen izvajanju univerzalne poštne storitve.

