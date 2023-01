Nalog za aretacijo dveh nekdanjih visokih uradnikov

Brazilske oblasti, ki želijo kaznovati odgovorne za nedeljski vdor množice v vladna poslopja, so izdale naloga za aretacijo dveh nekdanjih visokih uradnikov

Nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro

© Flickr

Brazilske oblasti, ki želijo kaznovati odgovorne za nedeljski vdor množice v vladna poslopja, so izdale naloga za aretacijo dveh nekdanjih visokih uradnikov. Eden od njiju je Anderson Torres, ki je bil v vladi nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara pravosodni minister in sekretar za javno varnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Andersonovo neukrepanje, ko je na tisoče Bolsonarovih privržencev preplavilo brazilski kongres, predsedniško palačo in vrhovno sodišče, je "potencialno kaznivo", je dejal sodnik vrhovnega sodišča Alexandre de Moraes.

Ta je izdal tudi nalog za aretacijo nekdanjega šefa vojaške policije v prestolnici Fabia Augusta, ki je bil po nemirih razrešen s položaja in naj bi bil že v priporu. "Brazilske demokracije ne bodo prizadeli, še manj pa uničili, teroristični zločinci," je de Moraes zapisal v svoji odločitvi.

Torres je bil sicer v času nemirov na dopustu v ZDA, v torek pa je zanikal vpletenost v dogodke in napovedal vrnitev v Brazilijo, kjer se bo branil pred obtožbami. Guverner Brasilie Ibaneis Roche ga je pred tem v nedeljo razrešil z mesta sekretarja za javno varnost. Položaj je sicer zasedel manj kot teden dni pred tem.

Torres je v odzivu na dogodke dejal, da obžaluje "absurdne hipoteze", da je kakor koli sodeloval pri nemirih. Ob tem je nedeljo označil za "najbolj grenak dan" v svojem osebnem in poklicnem življenju, poroča britanski BBC.

V ZDA je od konca decembra lani tudi Bolsonaro, ki se je v eni od bolnišnic na Floridi zdravil zaradi črevesnih težav, ki so posledica napada z nožem leta 2018. V torek je nekdanji predsednik bolnišnico zapustil in napovedal predčasno vrnitev v domovino. Pred tem je obsodil nemire in zanikal, da jih je spodbudil, a obenem branil pravico ljudi do mirnih demonstracij.

Brazilska policija je sicer doslej aretirala že več kot 1500 domnevnih izgrednikov, vendar je v torek sporočila, da jih je 599 izpustila. Med izpuščenimi naj bi bili večinoma "starejši, ljudje z zdravstvenimi težavami, brezdomci in matere z otroki", navaja AFP.

Aktualni brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v ponedeljek po srečanju z guvernerji obljubil, da bodo našli in kaznovali vse, ki so organizirali in financirali napad Bolsonarovih privržencev na vladna poslopja. Varnostne sile je obtožil, da so zanemarile svojo dolžnost. V torek je nato na Twitterju zapisal, da "brazilska demokracija ostaja trdna".

Jezni privrženci Bolsonara, ki ne priznavajo izda lanskih predsedniških volitev, so v nedeljo napadli uradna poslopja v prestolnici. Po večurnih spopadih so varnostne sile uspele prevzeti nadzor nad vsemi poslopji, v katere so vdrli. Lule v času napada ni bilo v prestolnici, saj je bil v mestu Araraquara, ki so ga prizadele hude poplave.

