Število ranljivih se hitro povečuje

Svetovna inflacija ostaja na visokih ravneh, potem ko so stroški energije poskočili v nebo

Draginja bo predstavljala največje svetovno tveganje v prihodnjih dveh letih, ugotavlja raziskava Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) pred tradicionalnim letnim srečanjem svetovnih političnih in gospodarskih elit v Davosu prihodnji teden. Med tveganji izpostavljajo tudi naravne nesreče in ekstremne vremenske dogodke.

Svetovna inflacija ostaja na visokih ravneh, potem ko so stroški energije in hrane lani po invaziji velike proizvajalke nafte in plina Rusije na kmetijsko velesilo Ukrajino poskočili v nebo, so po poročanju francoske agencije AFP navedli avtorji raziskave in dodali, da so k rekordnim cenam, s katerimi se soočajo potrošniki, prispevale tudi omejitve v dobavnih verigah, ki jih je povzročila pandemija covida-19.

"Konflikti in geoekonomske napetosti so sprožili vrsto tesno povezanih svetovnih tveganj, med katerimi so težave z oskrbo energije in hrane, ki bodo verjetno trajale še naslednji dve leti, močno zvišanje življenjskih stroškov in servisiranje dolgov," so ocenili in dodali, da takšne krize spodkopavajo prizadevanja za obvladovanje dolgoročnejših tveganj, zlasti tistih, povezanih s podnebnimi spremembami, biotsko raznovrstnostjo in naložbami v človeški kapital.

Letošnje leto pa bodo po mnenju avtorjev še posebej zaznamovala tveganja, povezana s hrano, energijo, surovinami in kibernetsko varnostjo. Ta bodo še dodatno motila globalne dobavne verige in vplivala na naložbene odločitve.

"Tisti, ki so že tako najbolj ranljivi, trpijo. V luči številnih kriz pa se število ranljivih v bogatih in revnih državah hitro povečuje," je ob tem izpostavila generalna direktorica WEF Saadia Zahidi.

V raziskavo so vključili mnenja več kot 1200 strokovnjakov za obvladovanje globalnih tveganj, tvorcev politik in vodilnih posameznikov iz industrije.

Z izsledki želi Svetovni gospodarski forum svetovne voditelje pozvati h "kolektivnemu in odločnem delovanju" ob upoštevanju kratkoročnih in dolgoročnih pogledov. Obenem izpostavljajo tudi potrebo po krepitvi finančne stabilnosti, tehnološkega upravljanja, gospodarskega razvoja ter naložb v raziskave, znanost, izobraževanje in zdravstvo.

Letošnje srečanje voditeljev, predstavnikov gospodarstva in civilne družbe v Davosu se bo odvijalo od začetka prihodnjega tedna. Udeleženci dogodka se bodo lotili različnih vprašanj - od trenutnih političnih struktur in geopolitičnih vprašanj do okoljskih problemov, izzivov vodenja in vloge umetnosti v družbi, so na spletni strani dogodka zapisali organizatorji.