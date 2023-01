»Vladi se ne mudi s spremembami, ki bi dosegle korenine sedanjih težav v zdravstvu«

IZJAVA DNEVA

"Opozorilu, da pacienti potrebujejo osebnega zdravnika, na glas ne oporeka nihče. V vladi Roberta Goloba so dali v zadnjih dneh vedeti, da so pripravljeni prisluhniti. Podobno kot prejšnjim ekipam pa se jim ne mudi s spremembami, ki bi dosegle korenine sedanjih težav v zdravstvu. Zahteve v imenu pacientov, kakršne so nanizali v Glasu ljudstva, vedno znova trčijo ob raznovrstne interese znotraj zdravstva."

(Novinarka Nina Knavs o tem, da zahteve, kakršne so spremljale proteste pacientov, vedno znova trčijo ob interese akterjev v zdravstvu; via Dnevnik)