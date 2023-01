Travnik v naravnem merilu reproduciran v galeriji

Razstava Davida Kuclerja in Petje Koceta kot drugačno doživljanje obstoječe žive krajine in njenih form

© David Kucler in Petja Kocet

V Kinu Šiška bodo 16. januarja ob 18. uri odprli razstavo Davida Kuclerja in Petje Koceta, ki bosta predstavila velikoformatni deli Travnik: Brod 0,5 in Travnik: Sočerga – travnika, skenirana na Gorenjskem in Primorskem, nato pa v naravnem merilu reproducirana v galerijskem prostoru. Razstava Travnik z lahkotnim procesnim pristopom razpira možnost drugačnega doživljanja obstoječe žive krajine in njenih form, ob tem pa usmerja k premislekom o odnosih, v katere vstopa. Kuratorka razastave je Ajda Ana Kocutar.

Vsako od del v velikosti 6 x 3,5 metra sestavlja 320 skenov/printov A4 formata, kar gledalcu omogoča pestro opazovanje travniškega rastja in detajlov, kot so jabolka, polži, listje ter vrvica, s katero sta si Kucler in Kocet zamejila površino izbranih travnikov.

© David Kucler in Petja Kocet

David Kucler (1994) deluje na področjih slikarstva in grafike. Leta 2021 je s serijo cianotipij in sitotiskov Neznani fotograf diplomiral s smeri Slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer sedaj nadaljuje magistrski študij (ob diplomiranju je prejel nagrado akademije za posebne umetniške dosežke). Njegova dela so bila doslej predstavljena na skupinski razstavi Odtisi in vtisi 2 (2022) v Mednarodnem grafičnem likovnem centru – MGLC ter na številnih razstavah v galeriji DobraVaga, v aprilu pa se bo v MGLC predstavil s samostojno razstavo.

Petja Kocet (1998) deluje predvsem na področju slikarstva. Leta 2021 je s serijo del Žival v podobi diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (smer Slikarstvo), kjer trenutno zaključuje magistrski študij. Na dodiplomskem študiju je leta 2020 prejel nagrado akademije za posebne umetniške dosežke. Svoje delo je doslej predstavil na samostojni razstavi Freightline1 (2022) v Kulturnem središču Libertas v Kopru, januarja pa bo razstavljal v Galeriji P74 v Ljubljani.