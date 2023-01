»Cilj ZDA ni več samo obramba Ukrajine, ampak ruski vojaški poraz«

IZJAVA DNEVA

"Cilj liberalnih intervencionistov, ki prevladujejo v Washingtonu, očitno ni več samo obramba Ukrajine, ampak ruski vojaški poraz, neuradno tudi razbitje Ruske federacije in – ali predvsem – Kitajska. Ta je, kot so zapisali tudi v strateških ameriških dokumentih, postala edina sila, ki ogroža vodilno ameriško globalno vlogo. Najvišjo ceno tega globalnega preurejanja bo poleg Ukrajine plačala EU, in to ne samo politično, ampak tudi gospodarsko. Glavna tarča je najmočnejša evropska država Nemčija, ki se je po mnenju Washingtona preveč povezala z Rusijo. Ker je obstajala nevarnost, da bo Nemčija obnovila uvoz plina iz Rusije, sta bila uničena podvodna plinovoda Severnega toka. Četrte, nepoškodovane cevi pa si Nemci očitno ne upajo uporabljati. Nemčija, ki iz ZDA uvaža plin, ki je do sedemkrat dražji od ruskega, se sooča z deindustrializacijo, saj vse več nemških podjetij seli proizvodnjo v ZDA. Če bo šlo po gospodarski plati Nemčiji letos zelo slabo, bo šlo drugim državam v Evropi še slabše. Kljub temu se trenutni evropski politiki obnašajo kot mrtvaki."

(Publicist Uroš Lipušček o tem, da se je vojna v Ukrajini spremenila v t. i. posredniško vojno, katere cilj ni samo obramba Ukrajine, ampak tudi vojaška oslabitev Rusije do te mere, da ne bo več sposobna podobnega vojaškega posega; via Delova Sobotna priloga)