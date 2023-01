Dvig / Minimalna plača bo po novem 878 evrov neto

Eden od večjih dvigov minimalne plače v zadnjem obdobju

Luka Mesec na današnji novinarski konferenci po redni tedenski seji vlade

© YouTube / STA

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je sporočil novi znesek minimalne plače, ki bo višja za 100 evrov oziroma bo po novem 878 evrov neto. Gre za enega večjih dvigov minimalne plače v zadnjem obdobju.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, potem ko je prejelo decembrske podatke o letni inflaciji, sprejelo sklep o minimalni plači. "Minimalna plača je točno taka kot sem jo napovedal pred novim letom, dviguje se za 100 evrov neto. Če je bila lani minimalna plača 778 evrov neto, se zdaj zvišuje na 878 evrov neto," je poudaril minister Luka Mesec.

Luka Mesec,

minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dodal je, da so se hrana, življenjske potrebščine in stroški v preteklem letu zaradi inflacije občutno podražili. "Prejemniki najnižjih plač so bili na najslabšem, hrana se draži hitreje od vsega ostalega. Potrebno je poskrbeti za tiste, ki so zaradi inflacije najbolj na udaru in ki največji delež svojih prejemkov porabijo za tekoče življenjske stroške."

