Podporniki LGBTQ ne zagovarjajo pedofilov

Izraz »osebe, ki jih privlačijo mladoletniki«, je v opisu cilja razpisa s področja preprečevanja spolnih zlorab otrok uporabila evropska komisija, škotska policija pa ga je povzela, ko je v letnem poročilu opisala sodelovanje v evropskem projektu

Portal Nova24tv.si je objavil prispevek z naslovom »LGBTQ ideologi na poti do zagovarjanja pravic pedofilov« in izvirnim naslovom »Škotska policija sodeluje pri dekriminalizaciji pedofilije«. Sklicevali so se na portal Scottish Express, ki je decembra poročal, da je škotska policija pedofile poimenovala »osebe, ki jih privlačijo mladoletniki«.

Generalni direktor škotske policije je izraz namreč uporabil v poročilu o delu v letih 2021 in 2022, v delu, kjer je opisal sodelovanje v programu Obzorje Evropa na temo preprečevanja spolnega izkoriščanja otrok.

V sporočilu za javnost je policija pojasnila, da je izraz »osebe, ki jih privlačijo mladoletniki« zanje nesprejemljiv. V poročilu so ga uporabili le v opisu projekta, saj je bil uporabljen tudi v razpisni dokumentaciji.

"Pri enačenju oziroma primerjanju oseb, ki jih privlačijo mladoletni, s pripadniki skupnosti LGBTQ gre »za manipulacijo in sprenevedanje«."



Tanja Rener, FDV

To drži, evropska komisija je izraz res uporabila v opisu enega izmed pričakovanih rezultatov razpisa. Cilj razpisa je bil namreč tudi boljše razumevanje značilnosti in razlik med osebami, ki jih privlačijo mladoletniki in so storilci kaznivih dejanj, ter tistimi, ki jih privlačijo mladoletniki, a niso storilci kaznivih dejanj.

Tanja Rener, strokovnjakinja za sociologijo spolov, je pojasnila, da gre pri primerjanju oseb, ki jih privlačijo mladoletne osebe, s pripadniki skupnosti LGBTQ za »manipulacijo in sprenevedanje«.

Več o tem, zakaj je trditev portala, da so »LGBTQ ideologi« na poti do zagovarjanja pravic pedofilov, lažna in je bila ustvarjena z namenom napačnega obveščanja javnosti, preberite v prispevku neprofitnega medija Oštro.