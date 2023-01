Kremelj / »Ruske sile ne napadajo stanovanjskih stavb«

Rusija zanika odgovornost za sobotni napad na stanovanjsko stavbo v ukrajinskem mestu Dnipro, v katerem je umrlo najmanj 36 ljudi

V Kremlju so danes zanikali odgovornost za sobotni napad na stanovanjsko stavbo v ukrajinskem mestu Dnipro, v katerem je umrlo najmanj 36 ljudi. "Ruske sile ne napadajo stanovanjskih stavb ali družbene infrastrukture, ampak vojaške cilje," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov in dodal, da bi napad lahko povzročila ukrajinska stran.

Peskov je omenil "sklep nekaterih predstavnikov ukrajinske strani", ki naj bi menili, da bi napad lahko povzročila zračna obramba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je tiskovni predstavnik Kremlja na vprašanje o težkih oklepnih vozilih, ki jih je v zadnjem času več zahodnih držav obljubilo Ukrajini, odgovoril, da ta ne morejo spremeniti razmer na bojišču. "Ti tanki dobro gorijo in bodo še naprej goreli," je dejal po navedbah ruske tiskovne agencije Tass in vnovič poudaril, da bodo cilji "posebne vojaške operacije" v Ukrajini doseženi.

"Ruske sile ne napadajo stanovanjskih stavb ali družbene infrastrukture, ampak vojaške cilje:"



Dmitri Peskov,

tiskovni predstavnik Kremlja

Devetnadstropni stanovanjski blok v Dnipru je v soboto zadela ruska raketa in ga večji del uničila. Glede na zadnje podatke ukrajinskih oblasti, ki jih navaja AFP, je umrlo najmanj 36 ljudi, več deset jih še pogrešajo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zvečer obsodil "strahopetno tišino Rusov" glede napada. Nanj se je sicer odzval tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je ponovno obsodil rusko agresijo nad civilnim prebivalstvom.

Napad v Dnipru je bil najhujši od vrste sobotnih raketnih napadov po vsej Ukrajini, med drugim v Kijevu, Harkovu in Odesi. To so bili sicer prvi obsežni ruski napadi od začetka leta, znova pa so bili pretežno usmerjeni v ukrajinsko kritično energetsko infrastrukturo.

7Q3ZPUB6-hM

rzRUrDtIB1c

5Avd4nQqiX0