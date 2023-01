Golob / »Razmere v slovenskem zdravstvu so še slabše, kot si kdor koli v Sloveniji misli«

Prvaki koalicijskih strank, poslanci koalicije in ministri vlade Roberta Goloba so v okviru koalicijskega vrha obravnavali zdravstveno reformo

Robert Golob, predsednik vlade, na današnji novinarski konferenci

© YouTube / STA

Na koalicijskem vrhu, na katerem so se osredotočili samo na področje zdravstva, so se po besedah predsednika vlade Roberta Goloba dogovorili, da bodo vsi prisotni člani koalicije podpisali zavezo za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme. Do četrtka bodo pripravili konkretno časovnico zakonodajnih in izvedbenih ukrepov do leta 2025.

Kot je na novinarski konferenci po koncu vrha povedal Golob, je njihov namen pokazati ljudem, da so skupaj odločeni, da izpeljejo reforme, ki jih Slovenija potrebuje, da postane moderna država. Današnjo "poglobljeno in vsebinsko razpravo" so pozdravili tudi koalicijski partnerji SD in Levica.

"Današnje sporočilo koalicije je, da se zavedamo problematike zdravstvenega sistema, da se razgradnja dogaja vrsto let in ni posledica napak zdajšnje vlade, je pa popolna odgovornost sedanje vlade, da ukrepa," je ob tem ocenila poslanka in podpredsednica SD Meira Hot. Pozdravila je tudi posluh premierja in obljubo o ustanovitvi posebne delovne skupine v DZ, ki bi spremljala implementacijo zdravstvene reforme, časovnica te bo namreč odvisna od sprejemanja zakonodaje.

Tudi koordinator Levice Luka Mesec je poudaril, da koalicija ostaja enotna. To je po njegovem mnenju ključno, ker se zavedajo, da z zdravstveno reformo "stopamo marsikateri interesni skupini na žulj". "Ampak enotnost ni gesta, ki se jo da na enem koalicijskem zasedanju sprejeti, enotnost je proces in mislim, da smo danes začeli zelo dobro," je še ocenil.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je prisotnim danes predstavil analizo zdravstvenega sistema, javnosti pa jo bo po napovedih predstavil v petek, je tako po Golobovih besedah dobil popolno podporo vseh udeleženih.

Analiza je pokazala, da so razmere slabše, kot si kdorkoli v državi misli, ter da je lahko zdravstvena reforma le celovita in da se jo je treba lotiti v središčni točki, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), čeprav so koalicijski partnerji danes po premierjevih besedah govorili tudi o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Mesec pa je poudaril, da ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje ostaja ena od programskih prioritet Levice in zavez v koalicijski pogodbi.

Analiza je po Golobovih besedah postregla tudi z nepričakovanim podatkom - številka pacientov brez izbranega družinskega zdravnika je že skoraj 20 let višja od 100.000. "In meni je nenavadno, da se tega nihče ni zares lotil," je dejal. Napovedal je, da bodo v roku šestih tednov pripravili načrt, kako to številko spraviti v okvirje, ki si jih Slovenci zaslužijo, in jo torej radikalno znižati.

Meiro Hot pa je presenetilo "skrivanje podatkov s strani pomembnih deležnikov," kar pomeni, da ministrstvo za zdravje ne more pridobiti ključnih podatkov za pripravo zdravstvene reforme.

Dobra novica pa je po Golobovih besedah, "da obstaja načrt", ki ima tudi konkretno časovnico. Kot je pojasnil, so o njem danes razpravljali brez dlake na jeziku. "Ni bil namen, da kogarkoli discipliniramo," je zatrdil. Namen je po njegovih besedah, da sklenejo zavezo, da je reforma nujna ter da jo bodo izvajali skupaj.

Tako so se po njegovih besedah dogovorili, da bodo do četrtka pripravili konkretno časovnico zakonodajnih ukrepov, ki bodo sprejeti do konca leta, in tudi časovnico izvedbenih ukrepov, ki se bodo izvajali letos ter v letih 2024 in 2025. Zavezo za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme bodo podpisali vsi prisotni na koalicijskem vrhu, tudi poslanci, je še dodal premier.

Kot je povedal, so danes govorili samo o področju zdravstva, zato bodo čez 14 dni pripravili podoben vrh na temo ostalih petih reform, princip pa bo enak - "analiza, časovnica in zaveza za izvršitev". Prva na vrstnem redu bo po premierjevih besedah reforma plačnega sistema.

V zadnjih dneh se sicer vrstijo zahteve sindikatov javnega sektorja, v delu sindikatov so danes napovedali tudi protestni shod, če vlada ne bo predstavila rešitev za odpravo plačnih nesorazmerij. Golob je takšno potezo označil za legitimno, poudaril pa je, da je naloga vlade, da postavi plačni sistem na enotnih temeljih, ki bo hkrati tudi zajel realnost posamičnih podsistemov.

Na koalicijskem vrhu čez 14 dni bodo sicer pripravili tudi za danes napovedan aneks h koalicijski pogodbi, ki bo zajemal časovnico za vse reforme. Pri tem aneksu bo po Golobovih zagotovilih "dovolj časa, da bo prestal vse demokratične procese vseh strank v koaliciji". Podpisali ga bodo v roku šestih tednov, je še napovedal premier.

