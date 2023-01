Svastika in ključ / Mesto v času nacizma

Glasbene ustanove v Leipzigu so bile pogosto naklonjene nacističnemu režimu

Muzej mestne zgodovine v Leipzigu je pripravil novo razstavo, s katero se poveča glasbenemu življenju Leipziga v času nacizma. Postavitev v devetih delih prikazuje, da so bile leipziške glasbene ustanove, kot so deški zbor pri svetem Tomažu, operna hiša in koncertna dvorana Gewandhaus, pogosto naklonjene režimu.

Razstava podrobneje obravnava tudi življenja nekaterih umetnikov tistega časa. Osrednji del je posvečen Richardu Wagnerju in Felixu Mendelssohnu, ki je v Nemčiji bolj znan s priimkom Mendelssohn-Bartholdy.

Wagner je bil Hitlerjev najljubši skladatelj in nacisti so mu nameravali v Leipzigu postaviti spomenik. Mendelssohn je bil judovskega rodu, njegov spomenik v mestu pa so leta 1936 podrli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Razstava z naslovom Svastika in ključ (Hakenkreuz und Notenschlüssel) je prva razstava v Leipzigu, ki je celovito posvečena tej tematiki. Leipzig je imel med letoma 1933 in 1945 s svojo bogato tradicijo pomembno vlogo v nemškem glasbenem življenju. Kot piše na spletni strani muzeja, so sicer nacisti glasbo dojemali kot politiko, kot propagando in kot pogled na svet.

Razstava bo na ogled do 20. avgusta.