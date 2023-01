Sundance / Zmaga filmu, v katerem mati svojega sina ugrabi iz rejništva

Film režiserke A. V. Rockwell z naslovom A Thousand and One (Tisoč in en) si je na prestižnem filmskem festivalu Sundance prislužil veliko nagrado žirije

A Thousand and One

Veliko nagrado žirije na letošnjem filmskem festivalu Sundance je prejela ameriška socialna drama A Thousand and One (Tisoč in en). Film režiserke A. V. Rockwell govori o materi, ki svojega sina ugrabi iz rejništva. Glavno nagrado občinstva pa si je prislužil film Radical, ki ga je režiral Christopher Zalla in temelji na resnični zgodbi.

V glavni vlogi zmagovalnega A Thousand and One je zaigrala Teyana Taylor. Kot so zapisali na spletni strani festivala, se zgodba dogaja sredi 90. let prejšnjega stoletja v New Yorku. Inez je brezdomka, zato mora njen šestletni sin Terry v rejništvo, od koder pa ga ugrabi, da lahko skupaj na novo zgradita življenje.

Izbranec občinstva, film Radical, je posnet po resnični zgodbi učitelja, ki je poskušal na inovativen način poučevati v obubožani mehiški šoli. V glavni vlogi je učitelja Sergia upodobil Eugenio Derbez. Film je režiral Christopher Zalla, ki je na festivalu Sundance leta 2007 prejel nagrado za film Padre Nuestro.

RIutloY2DhM

Druge nagrade občinstva sta prejela celovečerca The Persian Version in Shayda ter dokumentarna filma Beyond Utopia in 20 Days in Mariupol.

V sekciji svetovni kino je žirija za zmagovalca okronala film Scrapper, Marija Kavtaradze je prejela nagrado za najboljšo režijo za film Slow, Rosa Marchant pa za najboljšo igralko v filmu When It Melts.

V kategoriji svetovni dokumentarec je zmagal The Eternal Memory, za najboljšo režijo pa je bila nagrajena Anna Hints za film Smoke Sauna Sisterhood.

V sekciji ameriških celovečercev je Sing J. Lee prejel nagrado za režijo za The Accidental Getaway Driver, film Theater Camp je osvojil nagrado za igralsko zasedbo, medtem ko je bil The Persian Version nagrajen za scenarij.

V kategoriji ameriških dokumentarcev je glavno nagrado žirija podelila filmu Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, za režijo pa je nagradila Lukea Lorentzena za film A Still Small Voice.

Festival Sundance, ki ga je leta 1985 ustanovil igralec Robert Redford, je namenjen neodvisnemu filmu. Na njem svetovno premiero doživi marsikateri film, ki pozneje prejme pomembne nagrade. Letos se je po treh letih premora zaradi epidemije festival vrnil v živo na prizorišče sredi gora v Utahu.

lm8cIAd8XWY

WeVMnd8XZss