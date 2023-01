Korupcija / Slovenija dosegla zgodovinsko dno

Med 180 državami je Slovenija v letu 2022 zasedla 41. mesto

Slovenija je v lanskem letu na indeksu zaznave korupcije (CPI) ponovno nazadovala in dosegla zgodovinsko dno, ugotavljajo v nevladni mednarodni organizaciji Transparency International. Med 180 državami je v letu 2022 zasedla 41. mesto. Nazadovala je za eno točko in se s 56 točkami uvrstila na enako mesto kot Italija, Gruzija in Češka.

"Ugotovitve letošnjega indeksa zaznave korupcije so zelo zaskrbljujoče in v Transparency International Slovenia menimo, da se bo, če vsakokratni odločevalci še naprej ne bodo izvajali ničelne tolerance do korupcije, trend nadaljeval," je opozorila predsednica slovenske veje organizacije Neža Grasselli.

Izpostavila je tudi, da "vsak posameznik lahko doprinese svoj del k večji integriteti v družbi tudi s tem, da zahteva to ničelno toleranco od odločevalcev".

Ob tem je poudarila, da pozdravlja napovedano prenovo 19 let stare resolucije za preprečevanje korupcije v Sloveniji, a opozorila, da se mora politika tovrstnih sprememb lotiti sistematično. Prav tako je poudarila, da je vlada v zadnjem letu zagotovila, da se bo boj proti korupciji obravnaval prioritetno, vendar mora zavezo podkrepiti tudi z dejanji.

V Transparency International so ob objavi letošnjih rezultatov poudarili tesno prepletenost korupcije, konfliktov in varnosti. Letošnja analiza je med drugim pokazala, da države, ki so na indeksu CPI slabše uvrščene, dosegajo nižje rezultate prav na področju varnosti.

Zapisali so, da "korupcija spodkopava zaupanje v vlade in njihovo sposobnost, da zaščitijo javnost, kar vodi do večjih varnostnih groženj, ki jih je težje nadzorovati".

Že v letu 2021 je Slovenija doživela izrazit padec na lestvici držav, pred tem pa je več let stagnirala.

Najvišje na lestvici v letu 2022 so bile Danska (90), Finska (87) in Nova Zelandija (87), na dnu pa Južni Sudan (13), Sirija (13) in Somalija (12). Slovenija si s 56 točkami, kar je zgodovinsko gledano najnižja ocena, s Češko, Gruzijo in Italijo deli 41. mesto na lestvici. Leta 2021 je Slovenija dosegla 57 točk, pred petimi leti 60, pred desetimi pa 61.

Med slovenskimi sosedami ostaja najslabše ocenjena Madžarska, ki je od leta 2012 izgubila že 13 točk in se tokrat z oceno 42 uvršča na 77. mesto. Nekoliko bolje od Madžarske sta uvrščeni sosednji Hrvaška (ocena 50, 57. mesto) in Italija (ocena 56, 41. mesto). Opazno boljšo uvrstitev pa je dosegla Avstrija, ki je z oceno 71 na 22. mestu, vendar je v zadnjem letu nazadovala za tri točke.

Indeks zaznave korupcije je narejen na podlagi združitve podatkov in analiz mednarodnih ustanov, ki skozi oči gospodarstvenikov, analitikov in strokovnjakov ugotavljajo zaznavo korupcije v javnem sektorju.

Indeks se naslanja na neodvisne vire, kot so neodvisne ustanove na področju upravljanja in analize poslovnega okolja. Rezultati so predstavljeni na lestvici od 0 do 100, pri čemer rezultat 0 pomeni ekstremno visoko korupcijo v državi, rezultat 100 pa državo z zelo malo korupcije.