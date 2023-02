Svetlana Makarovič in Prešernove nagrade / »Aplavz na koncu njene pesmi je bil poveden«

Predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič je nastop Svetlane Makarovič po koncu uradne proslave, pospremil z besedami, da je šlo za recitacijo na lastno pobudo, ki jo sam ni doživel kot nekaj dobrodošlega, ga pa sama recitacija pesmi ni motila

Jaša Jenull, Svetlana Makarovič in Boris A. Novak

© RTVSLO

Predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič je nastop Svetlane Makarovič po koncu nocojšnje uradne proslave, na kateri so podelili letošnje Prešernove nagrade, v izjavi za mediji pospremil z besedami, da je šlo za recitacijo na lastno pobudo, ki jo sam ni doživel kot nekaj dobrodošlega, ga pa sama recitacija pesmi ni motila.ž

Na vprašanje o dogovoru za način vrnitve Prešernove nagrade Svetlani Makarovič pa je menil, da je mogoče to razrešiti na dva različna načina. Za razrešitev vprašanja vračanja zavrnjenih nagrad na univerzalni ravni za vse morebitne primere je potrebno spremeniti zakon o Prešernovi nagradi, druga možnost pa je lex specialis, ki bi bil sprejet samo za en primer, samo za eno osebo, je povedal Muhović. Za katero od teh možnosti se bo upravni odbor z zakonodajalcem dogovoril, pa sam v tem trenutku ne more povedati.

Kot je še spomnil, v 68-letnem podeljevanju Prešernovih nagrad noben do dosedanjih Upravnih odborov Prešernovega sklada ni bil soočen s take vrste nalogo.

V izjavi za STA je tudi izrazil obžalovanje, da so v tej situaciji nekateri mislili, da se da zadevo prekmalu in preveč površno definitivno rešiti. Tudi v tem konkretnem primeru velja, da je kratek čas slab zakonodajalec.

Naj vprašanje, ali se je soočal s pritiski, da popusti in Svetlani Makarovič podeli nagrado, je v izjavi za medije dejal, da neposrednih pritiskov ni bilo, posrednih pritiskov medijev in prek družbenih medijev pa je bilo veliko.

O ugibanjih glede morebitne zamenjave nekaterih članov upravnega odbora Prešernovega sklada pa je povedal, da zakon o Prešernovi nagradi ne predvideva odstavitve upravnega odbora, prav tako niso predvidene nobene sankcije za kakršnekoli odločitve upravnega odbora. Tudi v tem primeru bi morali spremeniti zakon o Prešernovi nagradi.

V izjavi za STA o letošnjih Prešernovih nagrajencih je povedal, da je multimedijska umetnica Ema Kugler predstavnica tako imenovanih novih medijev, elektronskih, medtem ko je Herman Gvardjančič po njegovem mnenju eden najbolj žlahtnih predstavnikov stare slikarske umetnosti. Dodal je, da se oba na nek način ukvarjata z vidnostjo, ki je v današnjem času postala potrošni material, umetniki pa čutijo čedalje večjo potrebo po tem, da to vidnost raziskujejo, preučujejo in iz nje potegnejo še kaj drugega kot samo to, kar je na očeh.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v izjavi za medije po proslavi povedala, da so vsi letošnji nagrajenci in nagrajenki Prešernovih nagrad res izjemni umetniki in umetnice, da je bila sama prireditev zelo dobra in da je pravzaprav tudi Svetlana Makarovič, ko je na koncu prebrala svojo pesem, kot je napovedala, počastila prav tako njihova dela.

Tudi aplavz na koncu njene pesmi je bil poveden, vendarle gre za izjemno pesnico, ki je prebrala eno od svojih del, je še povedala ministrica.

"Živimo v demokratični državi, tudi Prešernov odbor ima različna mnenja, tudi tako je prav in tako mora biti, konec koncev so odgovorni za najpomembnejše nagrade na področju kulture, morajo izbirati med resno raznovrstnim in izvrstnim kulturnoumetniškim delovanjem umetnikov in umetnic, tako da se mi zdi to povsem normalno."



Asta Vrečko,

ministrica za kulturo RS

Na vprašanje o komentarju, da so nekateri člani upravnega odbora zapustili dvorano med recitiranjem Svetlane Makarovič, je ministrica dejala, da se vsak lahko odloči, kakor želi, in da so drugi tudi ostali in ji zaploskali.

"Živimo v demokratični državi, tudi Prešernov odbor ima različna mnenja, tudi tako je prav in tako mora biti, konec koncev so odgovorni za najpomembnejše nagrade na področju kulture, morajo izbirati med resno raznovrstnim in izvrstnim kulturnoumetniškim delovanjem umetnikov in umetnic, tako da se mi zdi to povsem normalno," je še povedala ministrica Vrečko.

Glede vrnitve Prešernove nagrade se je danes oglasila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je na enem od družbenih omrežij zapisala, da vročitev nagrade na nocojšnji nagradi ne bi bila primerna.

"Menim, da vročitev zavrnjene nagrade na tej proslavi torej ni primerna, ker gospe Makarovič ni med letošnjimi nagrajenci. Zato si želim, da se Upravni odbor Prešernovega sklada in gospa Makarovič čim prej dogovorita o primernem in spoštljivem načinu vročitve nagrade," je zapisala predsednica države.