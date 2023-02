»Čim bolj totalitaren je politični režim, več da na kulturo (in na njen nadzor)«

IZJAVA DNEVA

"Čim bolj totalitaren je politični režim, več da na kulturo (in na njen nadzor), ker ni odvisen samo od grožnje z nasiljem nad izbrisanimi, ampak tudi od ideološke manipulacije z množicami, ki jih kultura koreografira. Čim bolj je režim tržen, manj teže ima v njem kultura. Presojana je zgolj kot blago, ki doseže določeno ceno in predstavlja možnost za vlaganje, kot kaka ozimnica. Če pa kdo pripisuje kulturi mimo tega posebno moč, mu Kranjec moj osle kaže. V kapitalizmu kultura niha med enim in drugim, ne da bi realizirala, kar je obetala na začetku: svobodo vsem ljudem in vsem ljudstvom. Kultura emancipacije od obeh režimov je edina, ki kaj velja. Zaradi te neizpolnjene obljube ostaja kultura nekaj najpomembnejšega, ker s samim obstojem brez nehanja opozarja na ta obet, čeprav nima ne politične moči ne veljave tržne špekulacije."

(Filozof in sociolog dr. Lev Kreft o tem, da je kultura presojana zgolj kot blago, ki doseže določeno ceno; via Delo)