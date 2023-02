»Prostaška namigovanja na spolno usmerjenost, riti in seks ne delujejo več«

IZJAVA DNEVA

"V devetdesetih bi se morda kdo smejal, tokrat nam je samo nerodno. Žnidaršič je postal tisti stric na družinskem slavju, ki že od nekdaj govori iste seksistične vice in ne opazi, da se jim nihče več ne smeji. Še na desnici je večina ugotovila, da prostaška namigovanja na spolno usmerjenost, riti in seks ne delujejo več in tovrstno delovanje preprosto ni spodobno (v najmanj moralističnem smislu te besede). Takšna namigovanja delujejo zgolj še na prostaški ravni ob šanku."

(Sociolog in kolumnist dr. Roman Kuhar je v zapisu v časniku Delo opozoril na žaljiv tvit poslanca SD Jonasa Žnidaršiča. Ko je poslanec SDS Branko Grims pojasnjeval javnosti, da je zaradi pljunka neznanega napadalca utrpel atipično pljučnico, je Jonas Žnidaršič tvitnil sledeče: "Glede na to, da je bil kolega Grims napaden od zadaj, ali se je (poleg atipične pljučnice) šel testirat tudi za aids.")