ZDA / »To je del širših kitajskih vohunskih operacij«

Kitajska naj bi vohunske balone v ozračje pošiljala že več let, tisti, ki so ga v soboto sestrelili Američani, pa bi naj bil le del obsežne operacije, ki jo vodi kitajska vojska

Kitajska naj bi vohunske balone v ozračje pošiljala že več let, tisti, ki so ga v soboto sestrelili Američani, pa bi naj bil le del obsežne operacije, ki jo vodi kitajska vojska iz province Hainan, poročata Washington Post in CNN, ki se sklicujeta na neimenovane vojaške in obveščevalne vire.

Več o balonu, ki je v ZDA povzročil politični vihar, bo morda znano konec tedna, po zaslišanjih v kongresu. Kongresnike v pristojnih odborih bodo z zadevo seznanili vojaški poveljniki.

Američani kose sestreljenega balona pobirajo iz morja blizu Južne Karoline in jih pošiljajo na analizo v laboratorij zvezne policije FBI v Quantico v državi Virginija.

Washington Post poroča, da je Kitajska z balonskim nadzorom začela v soseščini, med drugim nad Japonsko, Indijo, Filipini, Tajvanom in Vietnamom, kasneje pa razširila dejavnosti na ves svet. Podoben balon so prejšnji teden opazili tudi na Latinsko Ameriko.

Peking zanika, da bi šlo za vohunske balone. Kitajski obrambni minister Wei Fenghe je v torek zavrnil klic ameriškega kolega Lloyda Austina za pogovor na to temo.

Republikanci na čelu z bivšim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom so zaradi balona uvodoma sprožili ostre kritike demokratske vlade Joeja Bidna.

Trump je več dni ponavljal, da je treba balon sestreliti, ko je Pentagon ponavljal, da tega nad ameriškim ozemljem ni varno izvesti. Pričakovano so ga potem na ukaz predsednika Bidna sestrelili nad Atlantikom.

Trump je nekoliko obrnil ploščo po sestrelitvi, ko so uradniki Bidnove vlade priznali, da so podobni baloni preletavali ZDA tudi v času Trumpove vlade. Pričakovano je sporočil, da gre za lažne novice, vendar dodal, da bi se sam potem s Kitajci dogovoril, da ne bi prišlo do sestrelitve.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je dejal, da je bil to že peti balon nad ZDA od leta 2017.

Posledica odkritja in sestrelitve balona je za zdaj odpoved načrtovanega obiska na Kitajskem ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna. Kitajska vztraja, da je balon civilni in zahteva vrnitev delov.

