Gabriel Zucman / »Evropsko ogorčenje je licemersko«

Ekonomist Gabriel Zucman velja za Robina Hooda med ekonomisti. Razgalil je številne luknje v svetovni minimalni stopnji davka na dobiček. Države bi morale veliko dejavneje poskrbeti za pravičnost, pravi.

Francoz Gabriel Zucman, star 36 let, že nekaj časa proučuje porazdelitev premoženja in davkov. Velja za varovanca kritika kapitalizma Thomasa Pikettyja, med ameriško predvolilno kampanjo je podpiral demokratskega kandidata Bernieja Sandersa in si prislužil sloves borca za revne. Zucman predava na Berkeleyju in v Parizu, od leta 2021 pa vodi evropsko davčno opazovalnico, ki naj bi Evropsko unijo podpirala v boju proti utajevanju davkov.

Gospod Zucman, organizacije, kot sta Oxfam in Rimski klub, že leta zahtevajo višje davke za bogate, vendar se nič ne premakne. Česa se politika tako boji?